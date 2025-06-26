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    撞擊影片曝！桃園17歲高中生無照酒駕飆車 載學長撞電線桿雙亡

    林姓學生騎機車自撞，救護人員到場協助送醫。（警方提供）

    林姓學生騎機車自撞，救護人員到場協助送醫。（警方提供）

    2025/06/26 10:46

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市八德區近日發生一起死亡車禍，一名年僅17歲的林姓高中生疑似酒後騎車，載著19歲邱姓學長行經八德區竹園街巷口時，撞上路邊電線桿後雙雙倒地，救護人員趕到場時2人已OCHA，經送醫搶救仍不治。

    這起車禍案發影片 昨晚起在網路上瘋傳。事發時間是18日晚間6時許，只見當時2名高中生穿著桃園某私立高中的制服，騎機車雙載高速行駛在八德區竹園街，疑因車速過快，過彎時失控自撞路旁電線桿，2人當場噴飛慘摔在地，而機車則掉進田裡。

    警方與救護人員獲報後火速趕抵現場，發現2人已OCHA，分別將林男送往中壢天晟醫院、邱男送至部立桃園醫院搶救，但2人傷勢過重，經醫護人員全力搶救仍回天乏術，最終雙雙宣告不治。

    警方調查，林姓學生目前在桃園某私立高中就讀，且沒有駕照，酒測後發現酒精濃度超標，事後警方也已經通知家屬到場協助後續處理。

    此外，由於林姓學生的白色機車損傷嚴重，研判當時速度過快，反應不及才會撞上路邊電線桿。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    林姓學生騎機車自撞，救護人員到場協助送醫。（警方提供）

    林姓學生騎機車自撞，救護人員到場協助送醫。（警方提供）

    林姓學生機車損壞嚴重，研判當時速度過快，反應不及才會撞上路邊電線桿。（警方提供）

    林姓學生機車損壞嚴重，研判當時速度過快，反應不及才會撞上路邊電線桿。（警方提供）

    林姓學生機車損壞嚴重，研判當時速度過快，反應不及才會撞上路邊電線桿。（警方提供）

    林姓學生機車損壞嚴重，研判當時速度過快，反應不及才會撞上路邊電線桿。（警方提供）

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