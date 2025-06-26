為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    碾米廠負責人盜賣公糧入獄還欠稅百萬 被終止保險契約追繳112萬元

    碾米廠李姓負責人欠稅未繳上百萬元，執行署嘉義分署強制解除保險契約追繳112萬餘元。（執行署嘉義分署提供）

    碾米廠李姓負責人欠稅未繳上百萬元，執行署嘉義分署強制解除保險契約追繳112萬餘元。（執行署嘉義分署提供）

    2025/06/26 10:38

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣大林鎮李姓碾米廠負責人，12年前被查獲盜賣公糧侵占公有財物，被依貪污治罪條例判刑11年6月定讞入獄；李男所有碾米廠設備經拍賣後，欠繳營業稅114萬餘元，財政部南區國稅局2023年移送行政院執行署嘉義分署強制執行，強制解除保險契約，扣得保險金112萬餘元抵繳欠稅。

    執行署嘉義分署表示，李男的碾米廠當年在地方是很有規模，自創品牌行銷也做出口碑，但因擴張快速、資金周轉不靈，鋌而走險盜賣公糧，侵占公糧蓬萊稻榖160餘萬公斤，經刑事判刑確定後，2014年10月入監服刑，2020年1月假釋出獄。

    嘉義分署說，收案後承辦執行人員調查李男財產明細，查出他向多家保險公司投保，研判應有清償欠稅能力，通知李男清繳欠稅或提出擔保分期繳納，但李男到場後表示無法清償欠稅，分期繳納也無法提出擔保。

    嘉義分署說，執行人員立即扣押李男3家保險公司投保的人壽保險，多次通知李男表示意見，因沒有可停止執行事由，分署通知保險公司終止保險契約，收取112餘萬元解約金抵繳欠稅款項。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播