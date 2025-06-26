碾米廠負責人盜賣公糧入獄還欠稅百萬 被終止保險契約追繳112萬元

碾米廠李姓負責人欠稅未繳上百萬元，執行署嘉義分署強制解除保險契約追繳112萬餘元。（執行署嘉義分署提供）

2025/06/26 10:38

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣大林鎮李姓碾米廠負責人，12年前被查獲盜賣公糧侵占公有財物，被依貪污治罪條例判刑11年6月定讞入獄；李男所有碾米廠設備經拍賣後，欠繳營業稅114萬餘元，財政部南區國稅局2023年移送行政院執行署嘉義分署強制執行，強制解除保險契約，扣得保險金112萬餘元抵繳欠稅。

執行署嘉義分署表示，李男的碾米廠當年在地方是很有規模，自創品牌行銷也做出口碑，但因擴張快速、資金周轉不靈，鋌而走險盜賣公糧，侵占公糧蓬萊稻榖160餘萬公斤，經刑事判刑確定後，2014年10月入監服刑，2020年1月假釋出獄。

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嘉義分署說，收案後承辦執行人員調查李男財產明細，查出他向多家保險公司投保，研判應有清償欠稅能力，通知李男清繳欠稅或提出擔保分期繳納，但李男到場後表示無法清償欠稅，分期繳納也無法提出擔保。

嘉義分署說，執行人員立即扣押李男3家保險公司投保的人壽保險，多次通知李男表示意見，因沒有可停止執行事由，分署通知保險公司終止保險契約，收取112餘萬元解約金抵繳欠稅款項。

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