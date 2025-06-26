太好賺！外籍詐騙車手暴增50倍 越南男狂領106筆寫紀錄

彰化警方查扣詐騙金額。（記者湯世名攝）

2025/06/26 10:23

〔記者湯世名／彰化報導〕近年來外籍人士被詐騙集團吸收充當提款車手有增多趨勢，彰化縣警局統計，去年1至5月僅查獲2名外籍車手，今年同期卻一舉暴增至107人，足足暴增逾50倍，其中越南籍65人最多；鹿港警分局日前逮獲1名越南籍車手，1人狂領106筆，創近年紀錄；彰化縣警局長陳明君指出，詐騙集團假藉「來台觀光或打工」、「幫忙領款有高酬勞」等名義，招募外籍人士犯案，成為詐騙產業鏈中的「消耗品」。

陳明君今天（26日）在「打詐儀錶板」中指出，今年5月份受理件數679件及財損數2億1485萬元；以每10萬人口數統計，彰化縣5月平均受理詐欺案55.21件（全國第16），平均財損金額約2544.4萬元（全國第12），治安相對穩定。

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縣警局今年1至5月懲詐成果，累計查獲詐欺集團133件，詐欺集團成員計840人次，查扣汽車、現金、土地、房屋及虛擬貨幣等總計價值5億808萬餘元，攔阻詐騙金額達2億371萬元，合計阻斷詐團金流達7.1億元。另查獲各類詐欺車手共630人次，較去年同期403人次大幅增加227人次。值得關注的是，外籍車手查獲人數也大幅攀升，去年1至5月份僅有2人，今年截至5月份已達107人，其中以越南籍最多，達65人，馬來西亞籍22人之，其中男性佔85人，女性則有22人。

彰化分局日前偵辦詐欺案時，發現有兩部機車頻繁出現在轄區多處提款熱點，經部署警力埋伏，於近日成功攔查並逮捕3名外籍車手，起出筆記型電腦、近30張提款卡與50餘萬元贓款，經查3人當中，有1人為失聯移工，另1名為通緝犯，受詐團指揮每日騎機車於各地提領詐款。

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彰化縣警局長陳明君（左）檢視查獲詐欺案成果。（記者湯世名攝）

彰化警方查獲外籍車手。（警方提供）

警方當場逮獲外籍車手。（警方提供）

彰化縣警局長陳明君指出，外籍車手有增加趨勢。（記者湯世名攝）

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