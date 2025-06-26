馬來西亞車手大舉入侵？以觀光名義來台 未觀光先入監

馬來西亞籍楊姓男子持觀光簽證來台，卻涉嫌充當詐騙集團車手，當場被警方壓制逮捕。（記者劉慶侯翻攝）

2025/06/26 09:24

〔記者劉慶侯／台北報導〕暑假期間外車手大舉來台犯案！台北市警中正一分局不到廿四小時先後逮獲以觀光名義甫來台的兩名馬來西亞籍男子，尤其楊姓嫌犯得知葉嫌早一步被逮時，驚訝地說：「我認識他，怎麼他也被抓了！」警方訊後依法送辦，雙雙聲押獲准，檢警將擴大追查幕後集團。

警方表示，近期是國內外民眾旅遊旺季，台北市警方卻意外發現，在不到半個月內，警方卻屢查獲以觀光名義來台，路際上卻是充當詐欺集團取款車手的案件。而警方深入查究，嫌犯泰半是透過臉書被招募。

請繼續往下閱讀...

台北市警方為預防車手猖獗，近期要求各警分局派出所針對轄內提款熱點、熱時，全盤解析並規劃縝密防制勤務，強化線上巡邏勤務和密度，尤其觀察是否有民眾在自動提款機前佇留和提領款的情況。

中正一分局忠孝西派出所，是21日晚間8時許，執行便利超商防盜巡邏簽到勤務時，在懷寧街便利商店內，發現有名男子不停在自動提款機前操作取款，經上前查詢調查，起獲來源不明的提款卡和現金，立即逕行逮捕。

警方調查，33歲的葉姓男子是馬來西亞籍，6月11才以觀光簽證入境台灣。他承認是被招募來台擔任詐欺集團車手，並按取得的現金贓款按一定比例分成抽成。警訊後，派出所將全案送往偵查隊複訊，依法移送台北地檢署偵辦。

翌日，博愛路派出所在執行銀行巡簽勤務時，行經漢口街的元大銀行外，也是發現有疑男子在不停的提領現金，在察詢問中，對方無法交待贓款和提款卡來源，警方當場查扣現金新臺幣76萬餘元、提款卡18張及工作機等贓、證物。

警方查證對方身分時，查出又是馬來西亞籍的45歲楊姓男子，同時也是6月11日持觀光簽證入境。警方訊後解送偵查隊。

偵查隊在接案調查時，有意無意間提及才剛解送完一名馬國車手，楊嫌驚恐回答：「我認識他，怎麼他也被抓了！」警方這便確定兩嫌應是受同一詐欺集團招募，且是同一批來台作案的手車

警方認為全案內情不單純，應有龐大的不法組織在操控，先依加重詐欺防制條例、詐欺罪、洗錢防制法等案，將楊嫌移送台北地檢察署偵辦，葉、楊兩人雙雙遭檢察官聲押獲准，檢警同步追查幕後教唆集團中。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

馬來西亞籍楊姓男子持觀光簽證來台，卻涉嫌充當詐騙集團車手，警方查扣各類提款卡和帳簿。（記者劉慶侯翻攝）

馬來西亞籍楊姓男子持觀光簽證來台，卻涉嫌充當詐騙集團車手，警方查扣現金贓款新台幣76萬餘元。（記者劉慶侯翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法