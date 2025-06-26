電子舞弊集團助考生錄取 中油求償百萬敗訴落幕

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2025/06/26 09:10

〔記者鮑建信／高雄報導〕國營事業考試電子舞弊集團案，吳姓主嫌等6人，5年涉嫌海撈上億元，被中油公司求償連帶賠償100萬元，高等法院高雄分院認為吳等人行為，並未損及中油商譽，判決不用賠償定讞。

據了解，吳男自2016年起，開始著手國營事業招生考試舞弊，並找林姓等5人共謀分層負責，涉嫌招生、收款等業務，並聘請槍手在試場解題後，播報答案至考生配戴的耳機，幫上百人舞弊錄取，5年內海撈上億元。

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2022年，檢廉單位發動大規模搜索後，扣得各種電子器材，如大量手機、藍芽耳機及偵測舞弊器材等物，查出有多人藉由舞弊考取中油，並循線逮捕吳等多人到案說明，全案移送高雄地檢署偵辦。

中油認為吳等6人舞弊行為，嚴重影響公司信譽，要求連帶賠償100萬元。

高雄地院認為舞弊案爆發後，報考中油公司人數有減少，但每年人數多寡的原因很多，未必跟舞弊集團有關。況且，外界譴責的對象多為破壞考試公平的槍手集團及考生，不致於對中油服務品質感到惶恐，進而降低對其商譽或社會評價，判決吳等人勝訴。

中油不服上訴，高雄高分院認為原審認事用法，並無不妥，駁回上訴並落幕。

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