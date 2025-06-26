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    台中殺人假釋犯持刀搶劫1150元 擔心自己再關25年會老死監獄

    台中高等行政法院外觀。（記者張瑞楨攝）

    台中高等行政法院外觀。（記者張瑞楨攝）

    2025/06/26 08:55

    〔記者張瑞楨／台中報導〕男子歐文道31年前犯下殺人罪，判處無期徒刑，坐牢逾23年假釋後，又在3年前帶刀搶劫計程車司機，得款1150元，法院判刑8年，台中地檢署並認定他應再服殺人罪的殘刑25年，歐男提起行政訴訟，法官判決駁回歐男之訴確定。

    判決書指出，歐文道犯下殺人罪，最高法院於1994年判決無期徒刑定讞，並於1994年7月執行，歐男於2016年10月，服刑逾23年後假釋出獄（含羈押350日），卻因缺錢花用，於2022年4月9日凌晨1時許，攜帶兇器水果刀1把、電擊棒1支，在台中市南區台中路與復興路3段路口，招手攔停並搭上計程車，至台中市霧峰區的健東路一處休閒農場附近，持水果刀抵住司機頸部，恫稱「我缺錢」，司機趕緊棄車逃跑，歐男隨即開走計程車，並取得車內手機及現金1150元得手。

    警方接獲司機報案，1個多小時之後，在路口攔截逮捕歐男，最高法院於2023年5月依攜帶兇器強盜罪，判處徒刑8年定讞。歐男不但要因攜帶凶器強盜罪服刑8年，還要再服殺人罪無期徒刑的殘刑，台中地檢署的執行指揮書，載明應服殺人罪殘刑25年，他向台中高等行政法院提起行政訴訟。

    歐男控告法務部，主張自己於1993年因殺人案件而遭判無期徒刑與執行，依當時刑法規定，他不論犯多少案件、被判處多重之刑，合併後僅須執行20年，但當時卻監禁23年多才假釋，他的人身自由被國家多限制3年2個月又19日，法務部應補償每天3000元，共計352萬5000元。

    另外，歐男還主張，他之前殺人罪已執行拘禁23餘年，若因攜帶凶器強盜罪撤銷假釋後再執行25年，總計將被監禁共48年多，如此與終身監禁無異，原告將來再次出監時可能已達85歲高齡，甚至可能老死於監獄，聲明暫緩25年殘刑的執行，並依刑事補償法，補償他352萬5000元。

    法官認為，歐男指自己已執行拘禁23餘年，若於撤銷假釋後再執行25年，總計將被監禁48年餘，與終身監禁無異一節，這是他故意犯罪所應承擔的結果，依刑法第77第1項規定，無期徒刑逾25年者，得許假釋出獄，此法律雖多次修正，卻都是以「受徒刑之執行而有悛悔實據」為要件，歐男是否能假釋，仍須視他是否悛悔的事實而定，縱使歐男入監服刑23餘年後，法務部才核准假釋，這仍屬法務部關斟酌歐男服刑狀況後的裁量結果，並無違法。

    歐男指台中地檢署的執行指揮書，記載應執行殘刑25年過苛，法官強調， 撤銷假釋之後如何執行殘刑，這是不同司法審查程序標的，依刑事訴訟法規定，歐男如不服檢察官執行，應向法院聲明異議，與行政法院審查撤銷假釋處分適法性無關，另外，也沒有與憲法保障人民人身自由與生命權旨意不符的狀況，駁回歐男之訴確定。

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