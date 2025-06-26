遭台積電駐廠員工偷吃雞排紅茶 被害人反被資遣怒控對方施壓

遭台積電駐廠員工偷吃雞排紅茶，被害人反被資遣，怒控對方施壓而求償，遭新竹地院駁回。（記者蔡彰盛攝）

2025/06/26 08:40

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕台積電派遣駐外廠陳男偷吃該公司田姓員工2份雞排與紅茶，田男事後竟遭資遣，聲稱陳男找台積電施壓影響該公司人事調動，憤而向陳男求償30萬元，新竹地院審理認為，陳男不可能有能力影響台積電，且田男遭資遣原因是不能勝任工作，與陳男無關，駁回田男之訴。

田男說，前年5月4日下午5點半，陳男在公司內看見他的派克雞排2份、熟成紅茶2份放在辦公桌上無人看管，竟偷回住處吃光。他當天下午6點回辦公室後，發現雞排紅茶已不翼而飛，經隔日詢問辦公室同仁與陳男而查悉上情。

請繼續往下閱讀...

田男指控陳男因涉竊盜案，經協調後同意調離現單位以繼續留任於該工程公司，但嗣後反悔，不聽勸告，找業主台積電協助以試圖影響該公司人事調動。台積電主管因擔心業務無人接替，故多次向該公司關切，經公司高層下令陳男馬上和解協議，陳男仍敷衍而不予理會；經田男公司人事經理與台積電相關部門主管開會，台積電人員以田男引起工作糾紛為由，要求資遣田男或調離廠區。因田男任職多年也無任何缺失，故不符合調離廠區程序，該公司迫於台積電業主工程師的壓力，最後以資遣他來解決此事，導致他因此被迫遭受公司資遣，陳男卻得繼續留任現職。

田男認為因陳男蓄意操作而讓他遭資遣並受有損失，憤而求償失業期間薪資損失與慰撫金合計30萬元。

陳男則說本案只是單純竊盜，田男被資遣是田男與僱主間的問題，請求賠償無理由。僱主有針對本件竊盜案件開會討論，台積電說田男對他們而言不符合駐廠需求，建議田男不能待在這個廠，建議調往其他廠，因此與他無關。

法官根據田男提出的離職證明書，可見他遭公司資遣原因為「勞工對於所擔任工作確實不能勝任」，此離職原因顯僅涉及其個人能力與公司的業務適性，與陳男無關。

法官參酌陳男於本件刑案陳述之個人經歷，及田男公司與台積電之規模、業務內容，實難認陳男個人有能力影響台積電，致使台積電派員向該公司針對特定人員之人事業務施壓。

縱使陳男有向他人抱怨或提及本件竊盜相關內容，然該員於聽聞後是否向台積電或該公司反應、台積電及該公司是否因而為人事業務協調、調動，均難認與陳男行為有關。

而田男所提其他資料，亦無從認定遭公司資遣與陳男行為有關，最後駁回全案。

本案刑事部分，新竹地院依竊盜罪將陳男判處拘役10天，但檢方認為陳男於偵查中一再否認涉有竊盜犯行，雖於審理時終坦承犯行，卻未曾主動向田男道歉並和解，足見其犯後態度不佳，判拘役10日似無法使其認知自己之錯誤，而達刑罰應報及預防犯罪目的，認為一審判刑未符合正義而提上訴，然遭二審駁回。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法