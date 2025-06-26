墾丁人氣水豚慘遭毒殺 檢出工業強鹼溶劑「乙基甲胺」

墾丁鹿兒島園區內備受喜愛的兩隻人氣水豚「口水」與「牛奶糖」。（鹿兒島提供）

2025/06/26 08:28

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁鹿兒島園區內備受喜愛的兩隻人氣水豚「口水」與「牛奶糖」，於6月7日中午被發現突然倒地癱軟，送醫後不幸雙雙死亡。6月24日經屏東科技大學、成功大學及相關單位檢測，確認兩隻水豚胃內含有農藥成分「胺基甲磺酸」及工業強鹼溶劑「乙基甲胺」，混合毒性引發急性腎衰竭及神經系統崩潰。園區負責人Ray痛心表示，已調閱監視器鎖定嫌疑人，相關證據全數移交警方，誓言揪出兇手。

事件發生於6月7日中午，園區工作人員發現「口水」與「牛奶糖」異常倒地，緊急送往動物醫院搶救，卻仍無法挽回。牛奶糖於送醫途中不幸身亡，口水則在6月13日不治。起初懷疑是熱衰竭導致，經成大毒物檢測中心於6月24日公布結果，確認兩隻水豚死於毒物中毒。檢測報告顯示，兇手使用的化學物質具強烈毒性，顯示此案為蓄意投毒。

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鹿兒島園區負責人Ray難掩悲憤，強調「口水」與「牛奶糖」是園區內最受歡迎的明星動物，深受遊客喜愛，此次事件不僅讓園區蒙受巨大損失，更引發對動物安全的深切憂慮。他表示，「今天是水豚受害，明天可能危及園區其他動物，甚至是遊客或工作人員！」園區已全面提升安全措施，並呼籲民眾提供線索，協助警方緝凶，盼能還兩隻無辜水豚一個公道。

根據《動物保護法》第25-1條第1項，使用藥物、植物或機械等方式導致多隻動物死亡，可處1年以上5年以下有期徒刑，併科50萬至500萬元罰金。主管機關並得公告違規者姓名、照片及違法事實，以強化社會對動物保護的重視。園區強調，將全力配合司法調查，絕不姑息兇手，並希望此案能喚起各界對動物權益的關注。

這起毒殺事件震驚社會，園區內外瀰漫悲傷氣氛。Ray表示，園區將持續加強監控與防護，確保其他動物安全。他也呼籲民眾提高警覺，若有任何可疑線索，請立即聯繫園區或警方，共同守護動物與遊客的安全，防止類似悲劇再次發生。

人氣水豚「口水」與「牛奶糖」中毒死亡。（鹿兒島提供）

人氣水豚「口水」與「牛奶糖」中毒送醫不治。（鹿兒島提供）

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