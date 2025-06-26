興訟被批「著作權蟑螂」 作家醫師遭同業反控侵權

情境照（圖取自freepik）

2025/06/26 06:05

〔記者王捷／台南報導〕台南醫師楊忠錫指控醫師作家劉育志濫用著作權名義興訟，有醫師留言批評是「著作權蟑螂」也被告，他的診所因未經授權、分享劉醫師公司製作的圖檔，陷入訴訟，因此罹患焦慮、憂鬱症，他認為，在訴訟中劉醫師拿他拍攝的妻子沙龍照佐證，也違反著作權、求償60萬元。台南地方法院認定合理使用，判決駁回。

劉育志醫師不只是知名醫師作家，還是磐優股份有限公司負責人，常在臉書張貼衛教圖片；楊醫師是新市愛欣診所負責人，他指控，劉醫師發現有人分享其製作的衛教圖，就主張侵權並索賠，若拒絕和解即提告，有醫師因此「心生畏懼」付款，並在網路留言批評劉男是「著作權蟑螂」，但留言人遭提告後，檢察官處分不起訴。

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楊男稱，自己也曾被控侵權，雖已不起訴，但劉男事後竟從臉書擷取其配偶邱文姿之婚紗照、賀卡合照等五張圖片，連同姓名一併提供檢警，控告他藏匿人犯。他主張對方違法重製、侵害著作財產權、肖像權與隱私，並造成精神痛苦，請求賠償60萬元，並要求刪除所有圖片。

劉育志表示，涉案照片皆來自公開臉書，是為了佐證分享衛教圖的帳號「邱穎」不是楊醫師本人經營，僅限司法程序使用，無非法散布之情事，楊男診所員工曾寄信致歉，醫師公會人員也曾致電解釋。

法院認為，照片來源的用途合理，是用來作為訴訟防禦，沒有構成違法重製或個資侵害，原告主張精神損害部分也欠缺具體證據，所以判決駁回楊醫師的全數請求，並命其負擔訴訟費用。

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