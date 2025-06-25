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    高雄今年捕蜂破千件 18起蜂螫釀18傷

    黑腹虎頭蜂巢。（民眾提供）

    黑腹虎頭蜂巢。（民眾提供）

    2025/06/25 23:31

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    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市今年以來捕蜂1084件，光虎頭蜂就有146件，發生18起蜂螫案件造成18人受傷，以六龜、大樹區各3件最多，目前雖非虎頭蜂繁殖好發季節，但蜂螫案件集中氣溫回暖後，以山區、農村為主，提醒民眾戶外活動提高警覺，發現虎頭蜂應迅速離開。

    市府統計，民眾今年以來捕蜂件數1084件，其中虎頭蜂占1成3達146件，總計發生18起蜂螫案件，造成18人受傷，主要集中郊區、山區與農業活動區，以六龜、大樹區各3件最多，阿蓮、杉林、燕巢、美濃等區也有發生。

    目前雖未到虎頭蜂繁殖好發季節8到11月，不過市府發現蜂螫案件集中於氣溫回暖後，蜂類活動增加之際，以山區、農村為主，常見民眾被蜂螫傷原因，整理花園樹木驚擾到蜂群，或無意間過於接近蜂巢，容易發生蜂螫事件。

    農業局說，虎頭蜂種類中以黑腹虎頭蜂攻擊性強烈，89歲余姓女農民於桃源區農地工作，就是遭到黑腹虎頭蜂螫傷，提醒民眾要特別小心，最佳建議是迅速離開。

    農業局說，戶外活動應保持警覺，不要任意進入草、叢樹叢，避免擦香水以免吸引靠近，當發現虎頭蜂游離蜂在附近出現，應直接原路折返離開，切勿揮打、攻擊虎頭蜂。

    消防局指出，民眾從事戶外活動，如山區露營、登山、農作時，應注意觀察周邊是否有蜂巢或蜂群活動，切勿拍打驚嚇蜂類，保持冷靜緩慢離開。

    萬一遭遇蜂螫緊急應變措施，消防局說，應儘快遠離現場，避免再次遭受攻擊，如出現呼吸困難、暈眩、噁心、全身紅疹等過敏反應，應立即就醫。

    余姓女農民在桃源區農地工作遭黑腹虎頭蜂螫傷。（民眾提供）

    余姓女農民在桃源區農地工作遭黑腹虎頭蜂螫傷。（民眾提供）

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