涉幽靈連署 羅明才新店服務處主任繆維蕙羈押禁見

國民黨立委羅明才新店服務處主任繆維蕙。（記者廖振輝攝）

2025/06/25 23:07

首次上稿 22:27

更新時間 23:07 新增林姿伶交保法官禁止命令

〔記者張文川／台北報導〕台北地檢署偵辦藍營罷免民進黨新北市議員陳乃瑜之連署提議書造假案，24日發動收網搜索7處、約談國民黨立委羅明才的新店服務處主任繆維蕙等9人到案，檢察官複訊後，聲押禁見繆維蕙、服務處助理劉時郡、林姿伶等3人；台北地院法官今晚（25日）開羈押庭，訊後認定繆維蕙、劉時郡有勾串、滅證之虞，裁定2人羈押並禁止接見、通信2個月，林姿伶20萬交保。

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法官並命令交保的林姿伶，禁止與聲押書所載的人討論本件案情，或告知訊問內容，也不得刪除與本案有關的對話紀錄，若違反禁止命令，檢察官可再將她聲押。

北檢認為全案涉犯個人資料保護法、刑法偽造文書罪，除了聲押繆等3人，另諭令服務處助理陳穩圓、領銜人曾濬各10萬元交保，新店中正里長辜鳳琴、張北里長鄭富濃各8萬元交保，福民里長盧浩賢、備補領銜人蕭賜聰請回。

藍營今年2月發動「以罷制罷」，新店區黨部提議罷免選區市議員陳乃瑜，網紅四叉貓今年3月20日赴北檢告發，指出由曾濬發起的罷免陳乃瑜案，連署人的死亡率高達2.7％，平均37個人就有1人死亡，他質疑是抄老舊名單所致，提出告發。

今年5月中，罷瑜領銜人曾濬在臉書發文說，經罷團內部表決後決定停止罷瑜連署行動。不過，北檢已立案指揮新北調查處展開調查，經函調中選會、新北市選委會提議書資料，分析事證並鑑定筆跡後，發現確有冒名提議情況，24日指揮調查官持北院搜索票搜索7處，帶回繆維蕙等9人，檢方複訊後聲押3人。

羅明才新店服務處助理林姿伶20萬交保。（記者廖振輝攝）

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