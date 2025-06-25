氣爆樓層解除封鎖！台中新光三越加緊修繕 恢復營業時間曝

台中地檢署同意台中新光三越11樓、12樓解除封鎖。（圖：市府提供）

2025/06/25 20:15

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中新光三越氣爆釀5死38傷，台中地檢署今天准予11樓、12樓解除封鎖，可展開修繕；都發局表示，新光預計11月底完成外牆修復，但評估內部修復要在1至2個月內完成有難度，市府期望新光三越能待整棟建築完全修復後，再全面恢復營業。

新光三越則指出，持續進行「整體整建修復至可供使用計畫」修復工程，將以安全第一優先，依規加速進行相關修復作業及此次11、12樓解封的區域。

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台中市都發局指出，檢調單位今（25日）同意台中新光三越解除12樓等最後的封鎖區域，代表新光三越已可全面進入所有樓層施工，市府尊重地檢署決定，也敦促業者加速進行整體修復，以維護公共安全。

都發局說明，都發局於4月23日備查該公司所提的「整體修復至可供使用計畫書」，根據計畫，業者預計內部修復將完成，外牆修復則在11月底完工，但以目前內部修復進度觀察，要在近1至2個月內完成有難度，期望新光三越能待整棟建築完全修復後，再全面恢復營業。

都發局強調，若業者考量營運需求，有意提出「部分營業」申請，必須另外提報相關計畫書，並符合4大要件，確保不會影響公共安全，包括「專業技師簽證」，營業樓層的垂直動線、部分使用的管線系統及消防安全評估，均須經由相關專業技師簽證確認安全無虞；「第三方公正單位審核」，相關計畫與簽證需再經由第三方公正單位進行審核；「適當安全阻隔」，修復中樓層與營業樓層之間，必須施作確實的阻隔措施，消除任何潛在的公共安全風險；「完善防護計畫」，後續的修復計畫書中，應包含內、外部空間的周延防護措施，特別是外牆施工，必須確保民眾消費空間的絕對安全。

都發局重申，市府的立場十分明確，一切以公共安全為最高指導原則，希望新光三越百貨能早日完成整體修復改善，提供市民一個安全的消費環境。

台中新光三越加緊修復，外牆預計11月底完成。（圖：市府提供）

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