屏東1日2起山域救援！1男彎刀縱走缺水 1女北大武滑落邊坡

獨攀彎刀縱走男子被救下山。（屏東縣政府消防局提供）

2025/06/25 19:34

〔記者羅欣貞／屏東報導〕一名男子獨攀彎刀縱走缺水無力求援，屏東縣消防局派員前往救援，下午由空勤直昇機吊掛救下山，不料搜救人員途中又遇1名女子在北大武山步道0.2K處滑落邊坡，趕緊將她拉上脫困。

屏東縣政府消防局今天（25日）中午11時53分許，接獲1名男性表示，獨自行走彎刀縱走路線，即霧台鄉往泰武鄉一帶，人缺水且肢體無力；消防局立即派遣泰武、來義分隊及特搜大隊，共5車10警消、4義消，由特搜大隊長陳世鴻帶隊前往救援，同時並申請空勤直昇機執行吊掛。

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屏縣消防局表示，因氣候因素直昇機於下午4時40分起飛，5時06分吊掛成功，5時17分直升機降落特搜大隊，由長治分隊救護車載送該名27歲男子就醫，男子意識清醒，但已經2天未進食。

結果搜救人員執行霧台鄉彎刀縱走山域事故時，下午4時57分在搜救途中於北大武山步道0.2K處，又遇一名前往西大武山的65歲女性登山客滑落邊坡，立即展開搶救，傍晚5時21分許順利將她拉上來，幸好無明顯外傷，不需送醫。消防局呼籲民眾，近 來山區天雨路滑，請民眾應注意安全。

屏縣搜救人員下降北大武山步道邊坡救援滑落女子。（屏東縣政府消防局提供）

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