台泥「和平水泥廠」重做環評爭議 最高行政法院發回更審

台泥和平廠計畫設置再生資源利用中心（含氣化爐、底渣回收設施），計畫區域位於花蓮縣秀林鄉、宜蘭縣南澳鄉交界的和平溪南岸，藍色虛線為台泥和平廠範圍。（取自台泥環差報告）

2025/06/25 19:56

〔記者楊國文／台北報導〕財團法人地球公民基金會，要求台泥公司設置和平水泥廠，應進行完整的環境影響評估，及台泥應停止開發行為，並提起行政訴訟。台北高等行政法院判決駁回；全案上訴，最高行政法院認為，北高行判決理由不備、矛盾，廢棄發回北高行更審。

最高行政法院認為，原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法（劃設辦法）第3條第2款將「原住民族傳統領域土地」的定義限於「公有土地」，違反法律保留原則。台北高等行政法院據以認定該開發計畫，不必踐行原住民族基本法第21條第1項的諮商同意程序，有適用法規不當的違法。

請繼續往下閱讀...

另外，台泥公司將原經核准預定設置的第3座旋窯系統，變更為設置再生資源利用中心，並協同既有的旋窯系統，分先後二階段焚燒（氣化）花蓮地區每日約200噸的廢棄物，作為生產水泥的替代燃料及替代原料，本質上就是一種新型態廢棄物焚化廠的一部分。台北高等行政法院認定，該開發計畫並非坐落於環境影響評估法施行細則第38條第1款第2款所定的保護區，且不符合開發行為應實施環境影響評估細目，及範圍認定標準第28條第1項第5款、第8款的要件，不必重辦環評，也有判決不備理由、理由矛盾及適用法規不當的違誤，因此廢棄發回北高行更審。

判決指出，台泥公司是花蓮「和平水泥廠計畫案」的開發單位，前經環境部審查後，作成「有條件通過」該開發行為環說書的環評審查結論，台泥所提第1次、第2次及第3次環差報告，亦分別經過環境部及花蓮縣政府審查通過。

後來，台泥為辦理興建台泥DAKA再生資源利用中心，與既有的水泥旋窯協同處理一般垃圾、及一般事業廢棄物與開放工廠計畫等內容，2019年10月7日提送第4次環差報告，經花蓮縣政府於2020年11月18日以原處分通知台泥審查通過，地球公民基金會等6人不服，提起行政訴訟，要求環境部、花蓮縣政府應作成命台泥就「和平水泥廠計劃環說書第４次環差報告案」重新實施環境影響評估報告。

台北高等行政法院審理後，判決地球公民基金會敗訴。全案上訴最高行政法院。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法