強押痛毆工程公司老闆逼債 3嫌犯2聲押、1限制住居

陳等3嫌帶著張男，在中山站6號出口外，與張男家人協調債務。（記者王冠仁翻攝）

2025/06/25 19:38

〔記者張文川／台北報導〕新北市樹林區某工程公司62歲張姓老闆，疑因周轉不靈而欠債上百萬元，他與債主協調以分期付款方式還款，但只還2期就「跳票」還不出錢，陳姓男子受債主委託出面討債，見面協調不成後竟與同夥將張男帶走強行看管並飽以老拳，再要求他聯繫家人處理債務，家人報警，台北市警方獲報不到10小時即救出張男，逮捕陳男等3嫌；全案移送士林地檢署，檢察官複訊後認為2名陳男有勾串之虞，向士林地院聲請羈押禁見，另一鄒姓被告雖無保但限制住居。

士檢指出，陳姓、陳姓、鄒姓等3人，犯刑法傷害、恐嚇、3人以上共同剝奪行動自由等罪，2名陳男到案後供詞避重就輕，有勾串之虞，有羈押的原因與必要，向士院聲請羈押並禁見。

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檢警調查，張男在樹林區經營一家小型工程公司，近來疑因周轉不靈，向人商借100萬元，經與債主協調，達成分5期付款、每期還20萬元，但張男還了2期之後，即無力繼續還款，債主找35歲陳男幫忙討債。

6月20日陳男致電張男，相約於台鐵山佳車站外碰面協商債務，會合後，張男表明短期內無力還款，陳要求張男上車，與2名同夥將他載往三峽區的民宅看管，期間3嫌將張男痛毆一頓逼債。

陳等3人見張男恐真的無力還款，要求他打電話給家人幫忙還債，21日晚上9時許，陳等人帶著張男至捷運中山站6號出口，與張的家人碰面協商，但張的家人也表明沒錢，3人遂又將張男帶走，家人擔心發生不測，24日凌晨2時許報警。

大同警分局受理後，火速調閱監視器畫面追查，循線以車追人鎖定三峽民宅，昨中午12時許，又發現陳等3人將張男帶至其樹林區的公司，警方確認位置後展開營救，當場逮捕陳等3嫌，張男傷勢集中於頭部與肢體，無大礙，警方同時查獲3顆依托咪酯煙彈、菸油2罐、手機6支等，詢後依妨害自由、毒品等罪嫌移送法辦。

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