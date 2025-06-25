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    喬10萬債務遭設局囚禁圍毆 20警陪同付贖金攻堅逮4嫌

    警方專案小組20名警力陪同付贖金時，攻堅逮捕嫌犯。（記者陸運鋒翻攝）

    警方專案小組20名警力陪同付贖金時，攻堅逮捕嫌犯。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/06/25 19:17

    〔記者陸運鋒／新北報導〕杜姓男子與汪姓男子協調一筆10萬元債務時，遭到對方設局囚禁毆打，還要求杜男家人交付贖金，新北市中和警分局獲報成立專案小組，出動近20名警力攻堅，於4小時內順利救出肉票，逮捕汪等4名嫌犯，詢後移送偵辦。

    中和警分局調查，40歲杜姓男子的友人因積欠汪嫌10萬元債務，汪嫌便在23日上午致電請杜男出面協調債務，而杜男前往汪嫌位在台北市文山區住處時，隨即遭到汪等4人囚禁，並持棍棒輪番毆打，還要求其家人準備現金贖人。

    據了解，警方接獲杜男家人報案後，立即成立專案小組，出動派出所、偵查隊幹員及霹靂小組近20人，陪同前往北市文山區木柵路一段交付款項，等到雙方碰面時時，埋伏警力隨即一湧而上，先將33歲趙姓共犯壓制逮捕，同時營救全身傷痕累累的杜男，並送往醫院治療，幸無生命危險。

    警方指出，同日下午2時許，再前往汪嫌文山區和興路住處攻堅，將汪及2名陳姓共犯逮捕，同時在屋內搜出安非他命、刀械、依托咪酯原油等證物，警詢後，將汪等4嫌依妨害自由、傷害、恐嚇取財、毒品等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

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    警方查扣刀械、棍棒等證物。（記者陸運鋒翻攝）

    警方查扣刀械、棍棒等證物。（記者陸運鋒翻攝）

    警方在屋內搜出喪屍毒品等違禁品。（記者陸運鋒翻攝）

    警方在屋內搜出喪屍毒品等違禁品。（記者陸運鋒翻攝）

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