新北警抓錯通緝犯打傷人判刑+賠150萬 降2級改敘

新北員警抓錯通緝犯打傷人被判刑並賠150萬，懲戒法院判員警降２級改敘。（記者楊國文攝）

2025/06/25 18:51

〔記者楊國文／台北報導〕新北市警三重分局警員翁定裕，誤認傘兵退伍的黃男是通緝犯，對黃噴辣椒水、壓制逮捕拖行，還以三字經辱罵，雙方發生拉扯受傷，互控傷害，雙雙被起訴，高等法院考量翁男坦承犯行，且和黃男以150萬元和解，依傷害罪及強制罪，分別判翁男5月徒刑及拘役10日、緩刑3年，黃獲判無罪；行政懲戒方面，懲戒法院認為翁男嚴重影響警察的聲譽，傷害人民政府的信賴，也影響黃男的身心健康，今判決翁降2級改敘。可上訴。

2022年9月20日晚間8時，著便服的翁員在追查一名李姓通緝犯時，誤認黃男就是通緝犯，而對黃有搭肩等拉扯動作，黃因翁未著警察制服，也沒出示證件，不確定翁是警察，遂發生拉扯，雙雙倒地。

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沒多久，另名江姓警員趕抵，與翁聯手壓制黃男後，翁竟出手毆打黃男臉部、身體，再以辣椒水噴灑他的眼睛，致黃受有頭部鈍傷合併擦挫傷、胸口挫傷、右眼瞼下2公分撕裂傷等傷害；期間，翁還並以台語辱罵黃：「X你娘、三小」。

不僅如此，翁還以查證身分為由，將黃男帶回派出所後，命他進廁所洗眼睛被拒後，仍強力拉扯黃男已上銬的手銬、拖拉黃男，把他帶進廁所。翁、黃互控傷害，均被檢方起訴。

新北地院斥責翁所為，使黃身心受有巨大影響，亦嚴重減損人民對國家執法人員的信賴，加上未與被害人和解或取得原諒，依公務員假借職務上權力犯傷害罪判刑5月，可易科罰金，另依強制罪判拘役10日。黃男被控傷害部份，法官認為，並無證據認定黃有故意傷害犯行，不排除是相互拉扯造成，判黃無罪。檢方及翁不服判決，均提起上訴。

高院審理時，翁改口坦承犯行，審酌一審判決後，翁已和黃達成調解，以賠償150萬元和解，黃也表示願意給翁改過的機會，同意法院給予翁緩刑，除維持一審判決外，另宣告緩刑3年；至於黃被控傷害，高院認定僅有翁單方面指述，沒有其他具體證據，判黃無罪確定。

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