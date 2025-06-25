就是要在一起！男屢違保護令帶女友「浪跡天涯」 法官無奈判免刑

基隆地院近日審結，認為方男為與女友相處一犯再犯，以「刑罰」非良策，且所犯輕微，諭知免刑。示意圖。（法新社）

2025/06/25 18:35

〔記者吳昇儒／基隆報導〕高雄一名方姓男子結識廖姓女友後，兩人四處乞討維生。廖母為不讓女兒跟著方男，向法院聲請保護令獲准。方男卻多次跑到廖女住處守候，兩人甚至私奔到高雄、板橋等處，最終被警方發現，認定方男違反保護令，將其移送法辦。基隆地院近日審結，認為方男為與女友相處一犯再犯，以「刑罰」非良策，且所犯輕微，諭知免刑。

檢警調查，方男罹有輕微精神障礙，而廖女則罹有中度精神障礙，兩人互為男女朋友，因廖母認為方男無能力照顧女兒，帶著她在外四處跑，不願兩人交往；但方男卻多次到家中騷擾，便於2023年間，向基隆地方法院聲請保護令獲准。

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方男卻不願罷手，仍多次前往女友住處按門鈴，或撥打電話，還將廖女帶回高雄乞討，就算知道廖母聲請保護令獲准後，仍將女友帶著四處跑，還到高雄各地或流浪地點人潮之處乞討，最終在新北市板橋區縣民大道「非常熱區廣場」乞討被警方查獲。檢察官偵訊後，依違反保護令將方男起訴。

基隆地方法院審理後認為，方男經一再告誡，甚至入獄服刑，仍無法遏止其想見女友之心，先前違反保護令的行為，被判處拘役30日，甚至有期徒刑6月，都無法制止他想帶女友「浪跡天涯」。但因無法提供女友完整的生存保障、良好的生活環境，只能四處乞討維生以求溫飽，不顧女友母親家人的想法，難免過於自私。

法官認為，方男本身智慮亦有缺陷，屬於弱勢者，此次帶著女友在非常熱區廣場乞討被逮，違反保護令情節尚屬輕微，情節尚非重大，且被害人表示不願追究，若一再以「刑罰」責成，非良久之策。應該以社會制度、教育政策等面向著手，還要兼顧方男及廖女想法。

法官考量，兩人為情侶等關係，若依法判刑，甚至減刑後，仍屬過苛，故依刑法謙抑原則（最後手段性原則）諭知方男免除其刑。

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