宜蘭男疑感情+債務糾紛遭爆打 3犯嫌落網

林男等3犯嫌遭警方送辦。（民眾提供）

2025/06/25 18:18

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭1名20歲龍姓男子，疑似與人有感情及債務糾紛，月初雙方相約黎霧橋下談判，未料爆發口角衝突遭3人爆打，導致龍男顱內出血住進加護病房，家屬不滿報案，經警方連日蒐證，24日將動手的林男等3人拘提到案，並查獲二、三級毒品，今天依殺人未遂、妨害自由及涉嫌傷害等罪嫌送辦。

龍男與19歲犯嫌林男、20歲游男及22歲林男相識，但疑似為了女生爭風吃醋，發生感情糾紛，加上2500元的債務理不清，導致雙方積怨已久，本月9日相約在宜蘭市黎霧橋下談判，未料一言不合，龍男當場遭對方持棍棒痛毆。

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龍男先挨一棍後跪地不起，因寡不敵眾，隨即迎來眾人亂棒毆打，傷勢主要集中頭部，送醫急救時，因顱內出血緊急開刀才撿回一命，並住進加護病房休養，直到脫離險境，家屬不滿持驗傷單向警方報案。

宜蘭分局受理後，立即組成專案小組，並報請檢察官指揮偵辦，經連日追查蒐證，24日持搜索票分別至宜蘭市、礁溪鄉等地逮人，3人見警上門還嚇了一跳，連屋內毒品都來不及收，當場被查獲持有第二級毒品依託咪酯菸彈、第三級毒品彩虹菸等證物。

林男等犯嫌遭警方拘提到案，今天訊後依涉嫌傷害、妨害秩序、殺人未遂、妨害自由、違反毒品危害防制條例等罪嫌，移請宜蘭地檢署偵辦。警方呼籲，對於危害社會治安各類犯罪絕不寬貸、嚴加究辦，秉持「犯罪零容忍」的立場與決心。

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警方查獲相關毒品。（民眾提供）

宜蘭1名20歲龍姓男子，疑似與人有感情及債務糾紛，月初雙方相約黎霧橋下談判，未料爆發口角衝突遭3人爆打，導致顱內出血住進加護病房。（民眾提供）

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