海巡隊員涉共諜案起訴 海巡署：涉案人停職、追究相關人員責任

海巡署南區機動隊李姓隊員涉嫌洩漏軍機，被高雄高分檢提起公訴。（記者鮑建信攝）

2025/06/25 18:14

〔記者洪臣宏／高雄報導〕海巡署南部地區機動海巡隊前李姓隊員，涉嫌洩漏海巡執行勤務和飛彈射擊區域等軍機，並收取對岸情治單位報酬50餘萬元，高檢署高雄檢察分署以違反國安法等罪嫌起訴，海巡署今（25日）表示，李員交保後已主動申請離職，針對中國對台滲透、統戰威脅日益嚴重，將採相關措施杜絕類案再生。

據了解，李姓隊員因投資失利，透過網路向地下錢莊借錢，被中共統戰單位吸收，李員自2022年9月間起，至2024年被查獲止，期間與中國綽號「TONY」接觸，以每3個月獲得新台幣6萬元，及年終獎金等報酬，允諾為其蒐集、刺探海巡軍艦佈署、勤務巡邏區域、執行任務計劃等軍事機密，共獲取50多萬元不法利益。

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艦隊分署發布新聞稿表示，本案係海巡署政風室於去年9月，配合基隆憲兵隊共同偵辦案件，李員被裁定羈押時，艦隊分署立即召開考績會核定停職，並追究相關人員考監不周責任，李員交保後已主動申請離職。

海巡署表示，對於違法犯紀案件零容忍，另中國對台滲透、統戰威脅日益嚴重，為有效因應來自中國情報戰的威脅，海巡署全面強化同仁法紀觀念，增進財務風險管理能力，落實各級考核工作，並組成廉政關懷服務團隊，深入基層辦理關懷訪視，推動廉政巡迴宣導及法治教育，以杜絕類案再生。

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