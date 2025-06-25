台中北屯逆向車禍連2起奪2命 法醫抽眼球液酒測

事故現場令人怵目驚心。（民眾提供）

2025/06/25 17:37

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區接連發生逆向車禍奪命事故！今（25日）凌晨2點多，51歲廖姓男子騎機車行經太原路，左轉進入祥順路時，突然逆向騎行，與27歲潘姓女子騎乘的紅牌重機正面撞擊，造成廖男當場失去生命徵象，送醫後宣告不治，潘女則全身多處擦挫傷，緊急送醫救治中。警方下午報請檢方相驗，由法醫採集廖男眼球液進行酒精濃度檢測。

這也是北屯區5天內第二起逆向死亡車禍，上週六（20日）清晨，一名騎機車魏姓男子也因逆向行駛太原路、橫越斑馬線時遭直行貨車撞擊，重傷不治，兩起事故皆與逆向騎行有關，警方正深入調查肇因，呼籲民眾勿貪圖一時方便，忽視交通規則。

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針對今天凌晨這起死亡車禍，經查，廖男為東勢區居民，務農為業，事發時在祥順路路口放慢車速後左轉，不明原因竟直接進入逆向車道，與順向直行的潘女迎面相撞，現場兩車幾乎全毀，零件散落一地，場面怵目驚心，警方下午報請檢方相驗，由法醫採集眼球液進行酒精濃度檢測。

據了解，傳統血液檢測在遺體死亡一段時間後，受到體內發酵物質的影響，可能導致酒精濃度數值不準確，眼球液相較於血液，受體內發酵物質影響較小，且酒精代謝速度也較慢，可以更準確地反映死者生前體內的酒精濃度，並結合其他檢測結果，全面評估死者體內的酒精濃度，進而釐清肇事責任。

目前警方已掌握事發監視器影像，顯示廖男在左轉後並未進入正確車道，反而直行進入對向車道，逆行長達約500公尺，最後與潘女迎頭撞上，現場經搜集調查相關跡證，詳細肇事原因由鑑定單位分析研判。

警方呼籲，駕駛機車應遵守交通安全規則，注意車前狀況減速慢行，隨時做煞車的準備，另外駕駛車輛時應保持適當速度並隨時注意車前狀況，若是機車騎士，在路口欲轉彎時，如有設置兩段式左轉標誌的路口，一定要遵守交通規則，切勿貪圖方便將自己置於危險之中。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

潘女所騎的重機前輪斷裂，車身毀損嚴重。（民眾提供）

廖男機車車頭盡毀，顯見撞擊力道猛烈。（民眾提供）

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