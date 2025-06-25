褪色機車牌露餡！「10條通」台籍通緝犯金門落網

金湖派出所員警攔查一輛褪色車牌的機車，查出騎士竟是背著十條罪嫌的通緝犯。（金門縣警察局提供）

2025/06/25 17:31

〔記者吳正庭／金門報導〕一名背著毒品、詐欺等10條罪名的台籍通緝犯，本想潛居金門種菜，低調度日，日前在金門市區購物，褪色的機車車牌被眼尖員警攔下，雖企圖以他人個資頂替，終因變造的駕照破功，金門縣警察局今將全案移送金門地檢署。

縣警察局金湖分局表示，金湖派出所員警6月23日巡邏經過新市圓環，看見1名男子騎乘的機車車牌斑駁、褪色嚴重，覺得十分可疑，上前攔查；男子被攔下後，還自信的唸出他人身分證字號及出生日期，並出示1張變造的駕駛執照謊報身分，員警比對男子身分發現，駕照照片有異且有裁剪痕跡，查出駕照照片是偽造，男子才坦承是通緝犯。

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警方調查，該名台籍男子姓劉，6年前陸續遭宜蘭、台北、屏東及高雄地檢署等10處地檢署發布通緝，所犯案件涉及毒品、詐欺及偽造文書等多項前科，近期似有意洗心革面，罷脫過往，到金門後以化名生活，居無定所，此次因交通違規遭查獲，使用偽造駕照的行為，也觸犯刑法偽造特種文書罪嫌。

縣警局金湖分局分局長王貞惠說，肯定員警落實勤務，發揮見可疑追查到底的精神，才能查獲在金門躲藏的通緝犯，扮演好民眾保母的角色，為金門治安把關。

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