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    往南投紫南宮注意！台3丙線4.7K測速桿 7/1正式啟用

    竹山鎮台3丙線4.7公里處固定測速桿，7月1日起開始取締，且採雙向開拍。（警方提供）

    竹山鎮台3丙線4.7公里處固定測速桿，7月1日起開始取締，且採雙向開拍。（警方提供）

    2025/06/25 16:28

    〔記者張協昇／南投報導〕設置於南投縣竹山鎮台3丙線4.7公里處、速限50公里的固定式測速照相設備，將自7月1日起正式啟用。由於該道路是通往紫南宮重要道路之一，車流量大，警方呼籲駕駛人行經該路段務必遵守速限規定，確保自身與他人行車安全，也避免受罰。

    南投警方指出，該路段因筆直順暢、環境空曠，駕駛人易因視覺錯覺或疏忽而超速，去年9月及今年2月該處發生2起行人死亡（A1）交通事故及多起A2交通事故，事故原因多為車輛違規超速，警方因而設置固定式測速設備，盼達到「減速、警示、保命」效果。

    警方強調，設置測速設施目的是為了減少不必要的傷亡與悲劇，並非為開單取締，該測速設施自今年4月完成設置以來，警方也透過社群平台、地方里鄰通報系統及沿線告示標誌等管道加強宣導、提醒，期望駕駛人能及早調整行車習慣，警方未來也將持續針對事故熱點進行監測與規劃，結合移動式測速照相及巡邏作為，強化各重要路段的行車秩序，呼籲所有用路人養成守法駕駛的習慣，確保行車安全。

    竹山鎮台3丙線4.7公里處固定測速桿，速限50公里。（警方提供）

    竹山鎮台3丙線4.7公里處固定測速桿，速限50公里。（警方提供）

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