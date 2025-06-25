桃園逆子要錢不成弒母 竟還縱火想滅證被起訴

涉嫌弒母的郭姓男子在桃園市中壢區一家旅館內被警逮捕。（記者余瑞仁翻攝）

2025/06/25 16:51

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市龍潭區中興路一處透天厝，今年2月22日中午發生火警，女屋主全身焦黑陳屍三樓，相驗時發現死者肋骨斷裂，追查發現曾多次家暴的女屋主郭姓長子涉案，他逃亡4日後，在一家旅館被逮，檢警查出他因要錢不成，涉嫌對生母痛下殺手並縱火毀屍滅跡，桃園地檢署今偵結依殺害直系血親尊親屬、損壞屍體、縱火、違反保護令等罪嫌起訴，將由國民法官庭審理。

檢警調查，38歲郭姓男子，曾因酒駕公共危險及多次家暴等罪被判刑，10年來多次出入監所，其2個姊姊與弟弟也因郭男經常家暴搬離老家，郭母為了顧兒子仍與他同住，郭母最後一次申請保護令為2023年6月19日，法院核發2年效期至今年6月18日，但郭男2024年2月20日因家暴案出獄後，仍返家和母親同住。

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今年2月20日晚間至21日間，曾多次對母親暴力相向的郭男，又因索討金錢被拒，先以銳器刺向郭母胸部，郭母閃過仍被刺中左上臂及靠近腋下皮層後，郭男隨後猛擊母親下腹部造成皮下出血，又重擊其母頭部、掩住口鼻，造成腦損傷及窒息死亡。

郭男弒母後，2月22日上午將其母遺體放在透天厝三樓神明廳旁房間，隨後在房間內縱火，並於屋內10餘處點燃冥紙、衣物、紙張等可燃物，企圖滅跡，犯案後緊閉一樓鐵門離去。

經桃園市消防局人員撲滅火勢，郭母遺體因火警被焚燒大範圍碳化，透天厝也有相當程度毀損，檢警相驗郭母遺體發現其胸部有骨折情況，研判是外力介入，而有家暴前科的郭男卻告失蹤，懷疑他涉案。

經追查發現郭男犯案離家後，當日下午在中壢火車站購買往花蓮車票，卻在宜蘭礁溪火車站下車，隨後又搭乘客運前往台北轉運站，又搭乘國光客運到台中，次日晚間在台中一家眼鏡行配眼鏡時，又冒簽名刷卡，之後四處竄逃，直到25日晚間返回桃園市中壢一家旅社內，被龍潭警分局拘提到案，檢方複訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

檢察官今偵結起訴並將郭男移審，建請法院持續羈押以便後續審理，檢方考量郭男不顧養育之恩，仍對母親痛下殺手並縱火滅屍等犯行，且犯後不認罪等情況，將於審理程序中向國民法官庭具體求刑。

桃園市龍潭區一處透天厝今年2月22日中午發生火警，女屋主陳屍屋內，檢警深入調查竟是逆子弒母、縱火滅證案。（記者余瑞仁翻攝）

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