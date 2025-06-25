逢甲大學這個月怎麼了？校內老樹壓死研究生、補辦畢典隔天學生墜樓亡

逢甲大學老榕樹13日倒塌壓死碩一生。（資料照）

2025/06/25 17:38

〔記者許國楨／台中報導〕台中逢甲大學近日風波不斷，6月接連發生多起重大事件，從機電系性平爭議畢業典禮臨時喊卡、老榕樹壓死學生，到最新一名24歲男學生從高樓墜落身亡，接二連三的憾事，讓網友直呼「這個月真的太不平靜了！」

最新事件發生在21日中午12時許，一名張姓男學生自校內10樓高處墜落，倒臥在地下停車場出入口，當場失去生命跡象，送醫搶救後仍不治，警方調查後排除外力介入，家屬對死因亦無異議，檢察官已完成相驗，詳細墜落原因仍待進一步釐清；校方對此低調回應，僅表示尊重學生與家屬隱私，未發表進一步說明。

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事實上，逢甲大學本月已歷經多場風波，6日機電系原訂舉行畢業典禮，卻因涉及性平案件，當事人雙方家長現場爆發激烈衝突，儘管校方努力安撫，但場面難以控制，典禮最終延誤2小時後取消，網路上掀起大量討論。

未料事隔一週，13日傍晚，台中市突降暴雨，校內一棵老榕樹因雨勢倒塌，壓中正在校園活動的23歲材料系碩一生吳姓學生，造成其當場重傷不治，歷經2起震撼社會的事件後，學校於20日順利補辦機電系畢業典禮，不料隔天又傳出男學生墜樓身亡，讓人錯愕。

網友們在社群媒體上紛紛表示震驚與不捨，「到底怎麼了？」、「從畢典取消、老樹壓死人到墜樓，好像壟罩在一層陰霾下」、「學生心理健康、校園設施安全真的該好好檢視」。

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