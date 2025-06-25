竹聯幫成員組討債集團 供奉嬰靈「古曼童」求好運仍被警逮

警方查扣開山刀、西瓜刀、球棒、辣椒槍、平板及本票借據資料等大批贓證物。（記者邱俊福攝）

2025/06/25 16:26

〔記者邱俊福／台北報導〕竹聯幫西堂林姓成員涉嫌籌組討債集團，一方面放貸，另方面佯裝可協助債務整合，誘騙簽立比債務多數倍的本票後，再以暴力手段向被害人討債，而該組織還供奉10多尊泰國民間信仰的嬰靈「古曼童」，祈求帶來好運與偏財；刑事警察局偵九大隊第二隊今天宣布偵破，逮捕林等4人，依組織犯罪、詐欺、恐嚇等罪嫌移送檢方偵辦。

警方調查，47歲林男，夥同旗下3名幫眾，由成員先以高利貸放款給需錢孔急的被害人，施壓討債，之後見被害人不堪眾多債主追討時，換由另名成員出面提供「整合債務」的虛假協助，誘使被害人簽下高額本票，宣稱可代為出面與債權人周旋，卻是持本票反過來上門追討債務。

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此外，該集團謊稱協助被害人整合債務時，還以可直接跟所有債權人對話為藉口，惡意要求在該集團平板電腦上登入自己LINE帳號，以同步掌握被害人與外界的通訊內容、親友資料與求救訊息，全面監控被害人行蹤與聯繫管道，行徑惡劣。

去年8月間，1名許姓男子積欠120萬元，遭誘騙簽立580萬元本票，該集團不僅沒有依約出面協助面對債權人，處理債務問題，成員還以此前往住處討債；另名王姓女子同樣積欠30萬元，也被誘騙簽立240萬元本票。警方從查扣平板等資料清查，至少有近30名被害人，經逐一清查。

警方還發現，該組織位於新北市土城區的據點，以零嘴、娃娃車等供奉著10多尊泰國民間信仰的嬰靈「古曼童」，以及設置風水魚缸祈福。

警方據報蒐證後，在台北市、新北市等地發動拘提、搜索行動，逮捕林男與旗下3名小弟到案，並查扣開山刀、西瓜刀、球棒、辣椒槍、平板及本票借據資料等大批贓證物，移送新北地檢署偵辦。

林男等4人被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

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