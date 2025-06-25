「無尾巷」也要順向停？ 住戶挨罰傻眼 警方：照樣不能逆向停

台南民眾將車停在自家門前無尾巷內，因未順向停車開罰，他質疑「無尾巷」哪來順向、逆向？（民眾提供）

2025/06/25 16:50

〔記者王捷／台南報導〕一位民眾把車停在自家門口，接到沒有「順向停車」的罰單，但民眾抱怨，家門口土地尚未徵收，而且巷子還是「無尾巷」，能不能「順向」要看當時的停車狀況，警方則指出，只要是能通行的道路，依法仍須遵守順向停車規定。

據了解，該名民眾因巷弄狹窄、無畫線標誌，加上盡頭無出路，自認未影響交通秩序，便逆向停車，不料事後卻收到紅單，理由是違反道路交通管理處罰條例第56條第1項第6款，未依順向停車，可處600至1200元罰鍰。

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警方指出，這個案子是民眾打110報案後依法舉發，雖然這個無尾巷土地尚未徵收，但仍為都市計畫中的法定道路，並非私有地，因此仍須依照一般道路交通規則處理，民眾如對罰單有疑義，可依程序提出申訴。

類似爭議在其他縣市也曾出現。新北市交通事件裁決處曾公布，2019年有9882件「不依順向停車」案件，其中不少發生在住宅巷弄，許多民眾主張路幅狹窄且無明確方向標示，卻仍被裁罰，申訴多數未獲支持。

另外，台南一位女車主將車停放於商家自行繪製的白線格內，雖未妨礙通行，仍因車頭方向錯誤被檢舉，女車主為了900元罰單提起行政訴訟，台南地方法院也認為她這樣停車不對，但不處罰的原因是，這條違規不開放檢舉。

類似案例也在網路上也有很多討論，不少民眾質疑「死巷無出路，還要順哪個方向？」定義過於形式，已脫離交通安全本意。

警方則重申，依現行法令，即便在無畫線巷弄，只要屬於公告道路，就須依順行方向停車。民眾若遇疑義情形，建議主動詢問區公所或交通單位，避免誤踩法規紅線。

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