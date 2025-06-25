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    首頁　>　社會

    癲癇駕車闖禍釀1死4傷慘劇 成大女職員一審判10月

    2024年8月12日下午，成功大學一名林姓女職員駕車時癲癇病發，一路衝撞在大學路上釀出1死4傷的車禍慘劇。（資料照，記者王俊忠攝）

    2024年8月12日下午，成功大學一名林姓女職員駕車時癲癇病發，一路衝撞在大學路上釀出1死4傷的車禍慘劇。（資料照，記者王俊忠攝）

    2025/06/25 16:21

    〔記者王俊忠／台南報導〕成功大學林姓女職員於去年8月間駕駛日產休旅車從成大校內道路急駛而出，在大學路撞上1輛速霸陸休旅車與多輛機、單車，造成蔡姓女機車騎士斷魂，林女與遭撞的速霸陸車駕駛與兩輛機車騎士4人都受傷。案經檢方起訴，近日台南地院審認林女患有癲癇症，應避免駕車，她卻駕車釀成慘重傷亡，因還未與受害人家屬達成和解，依過失致死罪判她10月徒刑。

    檢方調查，林女於2012、2013年間罹患局部意識障礙型癲癇症，有到成大醫院就診治療，長期使用2種以上抗癲癇藥物，病症發作時可能引發全身僵直與意識喪失情形，發作頻率從每月數次到數月一次不等，發作時間一般持續數分鐘，發作完後仍會短暫意識模糊，直到清醒。

    林女曾於2024年8月初到成醫回診、取藥，並在8月12日上午吃過抗癲癇藥，可能有頭暈副作用，應避免駕駛車輛。她仍於同日下午5點許從成功大學總圖書館旁的地下停車場，駕駛其日產休旅車離開、轉往大學路方向行駛。

    此時，林女突然癲癇病發、陷入頭暈、全身僵直與意識喪失狀況，她繼續踩著油門往前高速行駛，相繼撞擊成大校園內多輛停放的腳踏車、大學路入口處柵欄機與警衛室等多項物品，使得林女座車噴飛、衝出大學路，撞上行經大學路、由黃姓男子駕駛的速霸陸休旅車。

    接著，林女與黃男兩人的座車又波及42歲蔡姓女子騎乘的機車，蔡女傷勢嚴重、當場身亡；另有官姓女子與王姓男子兩人所騎的機車也被撞及，肇事的林女與速霸陸車駕駛黃男、官女、王男（3人都未提告）等4人都受傷送醫治療。

    檢察官查認，林女罹患癲癇尚未治癒之前應避免駕駛車輛，她仍貿然駕車，終因病症發作，導致這件車禍慘劇，林女駕車行為與蔡女的死亡有相當因果關係，林女要負起過失致死責任。案發後，林女的駕照已繳回給監理站。

    2024年8月12日下午，成功大學一名林姓女職員駕車時癲癇病發，一路衝撞在大學路上釀出1死4傷的車禍慘劇。（資料照，記者王俊忠攝）

    2024年8月12日下午，成功大學一名林姓女職員駕車時癲癇病發，一路衝撞在大學路上釀出1死4傷的車禍慘劇。（資料照，記者王俊忠攝）

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