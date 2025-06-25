派出所長上班巧遇肇逃賓士車 制伏通緝犯還搜出毒品

林嫌駕駛懸掛偽造車牌的賓士轎車，遇到上班途中的派出所劉姓所長，劉員將其制伏後，搜出海洛因及安非他命等毒品。（記者陸運鋒翻攝）

2025/06/25 15:31

〔記者陸運鋒／新北報導〕林姓通緝犯昨（24）日駕駛懸掛偽造車牌的賓士轎車，行經新北市板橋區時，遇到準備上班的新店警分局安和派出所劉姓所長，因劉員得知該車涉及肇事逃逸，隨即上前表明身分，雙方發生拉扯後，劉員仍將其制伏，並搜出海洛因及安非他命等毒品，詢後移送偵辦。

據了解，林嫌駕駛的賓士CLA250轎車，前天在新北市三重交流道附近，涉嫌逼車發生事故後肇事逃逸，經警方清查確認該車懸掛假車牌，而劉姓所長從同仁口中得知該情資，因此腦海深記此車號。

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新店警分局調查，林嫌昨天下午將該輛賓士車停放在板橋區和平路時，被正在上班途中的劉員發現，原本劉員打算通報警力埋伏，但林嫌突然現身牽車，劉員隨即上前表明身分，怎料林嫌打算發動車輛逃逸，劉員連忙搶下車鑰匙，雙方發生拉扯後，劉員仍將其壓制逮捕，隨後通報板橋分局警力前來支援。

警方查驗身分後，發現林嫌在3月及5月被新北地檢署發布毒品通緝，且該輛賓士車懸掛假車牌，另搜出海洛因12.6公克、安非他命9.1公克、依托咪酯30.4公克、電子加熱煙管2支及吸食器等違禁品，隨後將林嫌帶回偵辦。

警詢時，林嫌說詞避重就輕，辯稱賓士車是向朋友借來的，對於懸掛假車牌及肇事逃逸並不知情，警詢後依毒品危害防制條例、毒品通緝及偽變造車牌等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方搜出海洛因及安非他命等違禁品。（記者陸運鋒翻攝）

警方發現該樣賓士車懸掛假車牌。（記者陸運鋒翻攝）

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