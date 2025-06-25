台中新光三越氣爆勘驗 11、12樓全部解除封鎖

中檢解除11至12樓氣爆現場的封鎖，包括美食街。（台中市消防局提供）

2025/06/25 15:09

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中新光三越百貨公司於今年2月13日發生嚴重氣爆，釀5死38人受傷悲劇，歷經逾4個月偵辦，台中地檢署雖將新光三越百貨公司的副理等10人，依涉嫌過失致死等罪名列為被告，各10萬至60萬元交保，但至今尚未釐清原因，也尚未偵結，中檢今天（25日）到現場再度勘驗之後，准許氣爆的11樓、12樓現場全部解除封鎖，包含美食街，新光三越公司得以進一步修繕。

此案偵查至今，外界傳言的原因，是施工造成天然氣（瓦斯）主幹管線斷裂，導致氣體外洩後，遇施工切割器的火花引爆，至於其他細節與涉嫌過失致死的人，中檢尚未偵結。

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此案發生之後，中檢因需現場採證，而封鎖11至12樓氣爆現場，包含需要用瓦斯的美食街，之後檢方與台中市消防局鑑識人員會同警方，多次至氣爆現場蒐證至今天，中檢認為蒐證已經完備，准予解除封鎖，由新光三越進一步修繕。

至於偵查進度部分，中檢目前列為被告10人，分別是新光三越百貨公司的滑姓副理與管理部莊姓經理，2人各60萬元交保，新光三越的店鋪開發部吳姓科員與呂姓電機組長各40萬元交保、李姓電機班長30萬元交保，另外，負責裝潢拆除的協鑫公司陳姓實際負責人30萬元交保，其餘中下游拆除承包業者、工人4人，分別以10萬至15萬元交保，均限制出境、出海。

新光三越氣爆至今已逾4個月，中檢今天解除封鎖。（資料照）

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