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    老闆欠百萬山佳車站外被帶走毆打 北市警救肉票逮3嫌

    陳等3嫌帶著張男，在中山站6號出口外，與張男家人協調債務。（記者王冠仁翻攝）

    陳等3嫌帶著張男，在中山站6號出口外，與張男家人協調債務。（記者王冠仁翻攝）

    2025/06/25 15:04

    〔記者王冠仁／台北報導〕62歲張姓男子是一間工程公司老闆，疑因周轉不靈，積欠1百萬元債務，他與債主協調以分期付款方式還款，每期還20萬元；他還2期後便拿不出錢，債主找陳姓男子討債。陳與張碰面協調，將張男帶走看管，陳帶著他跟家人聯繫幫忙處理債務未果，家人報警，警方10小時內救出張，並逮捕陳等3嫌。

    警方調查，張姓男子在新北市樹林區開設一家小型工程公司，近來疑因周轉不靈，他於是向人借了1百萬元；由於他公司近來狀況不佳，他於是與債主協調，1百萬債務以分期付款、每期還20萬元的方式還款。張還了2期以後，無力繼續還款，債主於是找來35歲陳姓男子幫忙討債。

    本月20日，陳致電給張，2人相約在台鐵山佳車站外碰面協商債務。張現身後，表明自己短期內無力還款，陳於是要他上車，並與2名同夥將他載往三峽區一處民宅看管。期間陳等3嫌「強力」討債，但張強調自己真的無力償還，陳等人對他痛毆一頓。

    陳等人見張恐怕真的無力還債，於是要張打電話給家人幫忙還債；21日晚上9時許，陳等人帶著張，前往台北捷運中山站6號出口與張的家人碰面協商，但張的家人也無力幫忙還債，張於是又被帶走，其家人擔心發生意外，昨天凌晨2時許報警。

    大同分局受理後，火速調閱監視器畫面追查，警方以車追人，發現張被帶往三峽區的民宅，並在昨天中午12時許，又被陳等3人帶往樹林區的公司。警方確認張的位置後，立刻展開營救，並當場逮捕陳等3嫌。

    警方說，張被毆打的部位大多是頭部與肢體，傷勢並沒有大礙。警方逮陳等3嫌時，還查扣依托咪酯煙彈3顆、菸油2罐及智慧型手機6支等證物；警方最後將陳等3人依妨害自由、毒品罪嫌送辦。

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