檢聲押羅明才服務處主任繆維蕙3人 法官定20:00開庭

國民黨立委羅明才新店服務處主任繆維蕙涉造假連署，訊後聲押禁見。（資料照）

2025/06/25 14:39

〔記者張文川／台北報導〕台北地檢署偵辦藍營罷免民進黨新北市議員陳乃瑜之連署提議書造假案，昨發動收網搜索7處、約談國民黨立委羅明才的新店服務處主任繆維蕙等9人到案，檢察官今晨複訊後，聲押禁見繆維蕙、服務處助理劉時郡、林姿伶等3人；台北地院中午受理後，下午由法官、律師分別閱卷，定今晚8時開羈押庭。

北檢認定全案涉犯個人資料保護法、及刑法偽造文書罪，訊後除了聲押繆等3人，另諭令服務處助理陳穩圓、領銜人曾濬各10萬元交保、新店中正里長辜鳳琴、張北里長鄭富濃各8萬元交保，福民里長盧浩賢、備補領銜人蕭賜聰請回。

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藍營今年2月發動「以罷制罷」，新店區黨部提議罷免選區市議員陳乃瑜，網紅四叉貓今年3月20日赴北檢告發，指出由曾濬發起的罷免陳乃瑜案，連署人的死亡率高達2.7％，平均37個人就有1人死亡，他質疑是抄老舊名單所致，遂提出告發。

今年5月中，罷瑜領銜人曾濬在臉書表示，經罷團內部表決後決定「放下」，停止罷免陳乃瑜的連署行動。不過，北檢已依程序立案，承辦檢察官指揮新北調查處展開調查，函調中選會、新北市選委會提議書資料，分析事證並鑑定筆跡，發現確有冒名提議情況，昨指揮調查官持北院搜索票搜索7處，帶回繆維蕙等9人，複訊後聲押3人。

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