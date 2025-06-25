竹北工業大樓火警已搶救逾8小時 毒化隊環境偵測中

竹北市中華路附近的工業大樓今天清晨4點多發生火警，濃濃黑煙竄出。（新竹縣消防局提供）

2025/06/25 14:38

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市台1線中華路、泰和路附近1棟工業大樓今天清晨4點多發生火警，濃濃黑煙竄出，消防單位全力搶救迄今，因大樓內存放丁酮及樹脂等少量化學物品，加上現場溫度過高，消防人員出水線灌救並使用消防機器人協助滅火，迄今8個多小時仍持續救援，環境部毒化災應變隊已到場進行環境偵測中。

縣府消防局表示，今天上午4點39分獲報竹北市鑫旺工業大樓發生火警，該大樓為4層樓建築物，4樓有辦公室及實驗室，存放少量化學物品（丁酮及樹脂），消防局派遣第一大隊、竹北、豐田、山崎、新工、高鐵、湖口及光明分隊的消防員及義消前往救災，消防人員出7水線搶救，由於現場溫度過高，消防局使用消防機器人進入火場協助滅火。

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副縣長陳見賢也到場關切。他表示，該棟工廠共有3家公司，起火源仍不確定，待消防局火調科調查，消防局目前正全力搶救，幸好工廠裡並無人員受困。他特別感謝消防人員不分晝夜輪值，為保護民眾生命財產安全，辛苦打火。

消防局表示，迄上午11點多，大樓2、3樓尚有明火，消防人員共出6水線，2組人員入室搶救，第三面屋頂預計建立一開口進行排煙。統計目前出動34車、112名警消、2部救災機器人及1架無人機。下午12點多，因火場有存放環氧樹酯，入室消防人員都已撤出，改以雲梯車及救災機器人於外部射水搶救。迄下午1點許，尚持續搶救中。

因火警鄰近台1線，且上午適逢上班時間，新竹縣縣政府提醒民眾提前改道行駛，配合現場交通指揮，保持安全。另為避免火災造成空氣品質不佳，建議附近民眾可以先緊閉門窗，保持必要通風即可。

竹北市中華路附近的工業大樓今天清晨4點多發生火警，迄今下午1點許消防單位仍持續搶救中。（新竹縣消防局提供）

竹北市工業大樓火警，濃濃黑煙竄出。（新竹縣消防局提供）

消防人員布水線搶救。（新竹縣消防局提供）

竹北市中華路附近的工業大樓今天清晨4點多發生火警，濃濃黑煙竄出，迄今下午1點許消防單位仍持續搶救中。（新竹縣消防局提供）

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