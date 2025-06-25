性侵少女還用「綿羊」、「海王女」污名化判5年 檢建議加重刑責

徐男對A女恐嚇和性侵得逞，被判5年徒刑。（情境照）

2025/06/25 15:21

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣徐男對一名少女性侵4次得逞，徐男為逼A女就範，在性侵前都會在網路IG用曖眛字眼恐嚇對方，這些字眼包括稱A女是「海王女」、「綿羊」，檢察官認為這些詞語，相當於暗示A女性慾極強，性交對象不拘，徐男用詞足以對A女的道德形象、名譽受到傷害，應加重其刑，但法官認為被告的恫嚇、強制行為之罪，已被刑度更高的性交罪吸收，不另論罪，徐男因觸犯妨害性自主罪和加重誹謗罪，判處5年徒刑。

判決書指出，徐男從2024年3月5日至11日間，在某國小旁的暗巷內，以站立的方式對A女性侵3次，第4次帶到大飯店內性侵。

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徐男每次為逼A女就範，在性侵前都會透過自己的IG直接名A女跟他「打炮」，他留言「妳有男友了，還想當海王女」、「妳性慾很強，是不是綿羊第2代，我知道妳有自慰影片」，A女要徐男把留言刪除，徐男回應「跟我打炮，就刪除」。後來A女跟徐男發生性關係，A女的媽媽得知，到警局報案。

A女表示，除了「非自願性交」，讓她不舒服外，徐男在網路散佈她是「海王女」、「綿羊」讓她很沒面子。

檢察官上網查詢，才知「海王」是網路流行語，該詞起源自電影《水行俠》，用來形容同時與多個異性保持曖昧關係的人，帶有諷刺、調侃甚至憎惡的意味，用來批評劈腿、花心的行為。 而「綿羊」則是用來形容，明知對方沒有好感，還一再討好、放低姿態、搖尾乞憐的人，類似於「舔狗」、「倒貼」的概念。

檢方的起訴書認為，被告用上述詞語暗示被害人與多男發生性關係，足以眨抑A女之道德形象和人格評價。被告在網路誹謗對方之意甚明，建議法官加重其刑。

徐男辯稱雙方是合意性交，但不為法官採信，法官表示，被告故意對少女施以性交，已加重其刑至2分之1，其對少女施以恐嚇及強制罪行，已被刑度更重的強制性交罪吸收，不另論罪；考量被告未能克制自己的情慾衝動，對A女強制性交行為，戕害A女身心健康發展甚鉅，至今雙方又未和解，因此判處5年徒刑。

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