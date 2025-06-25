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    影像曝光！彰化社頭路口驚悚車禍 男騎士遭撞飛20公尺搶救不治

    周男騎機車被直行的轎車猛烈碰撞，整個人被撞飛約20公尺，當場無呼吸心跳。（民眾提供）

    周男騎機車被直行的轎車猛烈碰撞，整個人被撞飛約20公尺，當場無呼吸心跳。（民眾提供）

    2025/06/25 14:44

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣社頭鄉中山路與育英路口，昨（24）日晚間6點54分發生一起嚴重車禍！64歲周姓男子騎機車左轉時，與一輛直行的轎車猛烈碰撞，整個人被撞飛約20公尺，重摔地面，當場失去呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治。驚險過程也被路口監視器全程拍下，畫面曝光令人怵目驚心。

    根據監視器畫面，事發當時周男原本行駛在外側車道，騎至路口突然打燈左轉，幾乎呈90度切入內側車道。未料此時內車道一輛灰色自小客車高速駛近，駕駛疑煞車來不及直接撞上，現場瞬間傳出一聲巨響，騎士應聲倒地，機車零件四散，情況危急。

    由於事故地點鄰近民宅，不少居民聽聞巨響後紛紛出門查看並報警。彰化縣消防局獲報到場時，發現周男頭部有明顯撕裂傷，已無呼吸心跳，立即實施CPR後緊急送往員榮醫院，仍因傷勢過重宣告不治；28歲賴姓轎車駕駛則表示胸口疼痛，經送醫檢查無大礙。

    警方調查，雙方均無酒駕紀錄。該路段速限為每小時60公里，且該路口左轉無需兩段式待轉，但轉彎車仍需禮讓直行車。至於事故當下的號誌狀況與肇責歸屬，警方將調閱監視器及行車紀錄器進一步釐清。

    周男（紅圈處）騎車準備從外車道左轉，內車道一輛灰色自小客車，疑煞車來不及直接撞上。（民眾提供）

    周男（紅圈處）騎車準備從外車道左轉，內車道一輛灰色自小客車，疑煞車來不及直接撞上。（民眾提供）

    周男被撞飛20公尺，機車零件四散，情況危急。（民眾提供）

    周男被撞飛20公尺，機車零件四散，情況危急。（民眾提供）

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