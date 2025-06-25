曠職20天被開除 便當店前員工潛入店裡搬走保險箱

北市金山南路一間便當店遭人闖入行竊，店內保險箱整個不見，損失約新台幣2萬5千元，下手的竟是陳姓前員工。（記者鄭景議翻攝）

2025/06/25 14:40

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市大安區知名連鎖便當店驚傳竊案！19日早上9時許，警方接獲報案，指稱金山南路一間便當店遭人闖入行竊，店內保險箱整個不見，損失約新台幣2萬5千元。大安分局調閱監視器，發現行竊者竟是被開除的54歲陳姓前員工，還意圖透過喬裝混淆警方追查，警方將陳男拘提到案，全案依竊盜罪嫌偵辦。

警方調查，陳男過去因曠職長達20天，而遭店家解雇。沒想到他懷恨在心，又因長期酗酒、經濟拮据，竟動起歪腦筋。由於熟知店內環境及安全設施，他清楚保險箱位置，也知道鐵捲門遙控器的藏匿地點。

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警方調閱監視器發現，陳男犯案當晚喬裝打扮，穿著雨衣、戴安全帽和手套潛入店內，順利將保險箱抱走，放進Ubike的置物籃後騎車逃逸。途中他還脫掉偽裝變裝，意圖混淆警方、增加追查難度。

案發後，警方立即成立專案小組，鎖定陳男落腳的新北市永和住處，並向台北地檢署聲請拘票。陳男與老父老母同住，警方抵達時家中只有其父母在場，專案小組埋伏等待數小時，終於等到陳男返家，當場將人逮捕。

陳男到案後供稱，因為酗酒缺錢花用，又想起被便當店開除，才對前東家動歪腦筋，警方將全案依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。大安分局也呼籲店家與業者加強監視與防盜措施，妥善管理重要設備與財物，並強調對於任何不法行為將嚴查到底、絕不寬貸，以維護民眾財產安全與社會治安。

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