板橋34歲貨車司機狠撞車陣 被搜出喪屍菸彈

蔡男駕駛貨車撞進車陣。（記者徐聖倫翻攝）

2025/06/25 13:26

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市板橋區昨發生嚴重車禍，34歲蔡姓男子駕駛小貨車行經板橋街頭，突然暴衝撞向停等紅燈的汽、機車，造成4人傷，其中重傷的45歲葉姓男騎士傷勢最重，一度陷入昏迷，經開刀急救搶回一命，現仍在加護病房觀察。警方查出，蔡男持有含二級毒品依托咪酯的「喪屍菸彈」，不排除毒駕可能，警方將其依法送辦。

據悉，蔡男任職家電行送貨司機，與妻子育有4子，他1人薪水必須要養活一家5口，幾乎全年無休，才能打平日5口之家的開銷。蔡男昨下午6時許開車行經板橋區成都街、重慶路口，見前方紅燈他卻未放慢，反之直接撞進車堆中。

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警方、消防獲報趕抵，即刻將傷者送醫，除騎士葉男重傷，頭部重創、全身多處骨折外，另3名騎士也分別有骨折、擦挫傷等傷勢，4人經救治皆保住一命。

警方扣下蔡男的電子菸彈，經測試發現含有依托咪酯，另蔡男酒測值為0，駕照在5年前已吊銷。他向警方供稱，他習慣抽電子菸，不知道在網路買來的是喪屍菸彈，今上午也配合採尿送驗。警方表示，目前尚未可知蔡男是否毒駕或者疲勞駕駛，警詢後依毒品、過失傷害、公共危險等罪嫌，將其移送法辦。

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車禍現場一片狼藉。（記者徐聖倫翻攝）

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