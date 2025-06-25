離奇！台中山區邊坡火警 赫見男子全身燒傷死亡

台中市太平長龍路3段，中埔三號橋旁的河床，今天上午民眾發現邊坡火警，消防人員撲滅火勢，卻發現吳姓男子全身燒傷死亡，將他吊掛上岸。（記者陳建志翻攝）

2025/06/25 13:24

〔記者陳建志／台中報導〕台中市太平頭汴山區長龍路3段，中埔三號橋旁的河床，今天上午7點多民眾發現有火警，消防人員獲報趕來滅火，沒多久撲滅火勢後，卻在下方約10公尺處的河床，發現吳姓男子（62歲）全身70%燒燙傷，已明顯死亡，警方初步排除外力介入，不過究竟是自焚還是不小心墜落被燒死，警方將進一步釐清。

台中市消防局今天上午7點30分左右接獲民眾報案，指稱太平區長龍路3段，靠近中埔三號橋的河床和邊坡有火警，立刻派遣車籠埔等分隊到場搶救，消防人員撲滅火勢後清理火場，赫然發現下方10公尺處的河床有一名男子，全身70%燒燙傷，已明顯死亡。

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太平分局員警獲報到場處理，發現現場路邊停著1輛微型電動車，清查後確認該名男子是吳姓男子（62歲），家人表示吳男喜歡喝酒，平時經常不在家，昨晚返家表示，近日到醫院檢查發現肺部有很多白點，心情低落，接著就騎車離家，不知道為何會來到案發現場。

警方採證後發現，現場遺留多枚煙蒂，並有酒類飲品，下方河床則累積有大量乾燥易燃落葉，現場及掉落處都無打鬥痕跡，初步排除外力介入。

目前除調閱監視器，釐清吳男是否1人到現場外，初步研判，有可能是喝酒後不小心墜落邊坡死亡，菸蒂又引燃乾燥的落葉造成火災和全身燒燙傷，也不排除是輕生自焚，目前正勘查相關跡證，並與消防局火調科堪查，並報請檢察官相驗釐清。

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台中市太平長龍路3段中埔三號橋旁的河床，今天上午7點多民眾發現邊坡火警，消防人員撲滅火勢，卻發現下方10公尺處吳姓男子全身燒傷死亡。（記者陳建志翻攝）

吳姓男子遺留在現場的電動車。（記者陳建志翻攝）

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