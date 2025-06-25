屏東車禍死亡人數連續4個月上升 5月自撞、無照肇事各佔5成

高齡換照。（屏東縣政府提供）

2025/06/25 13:38

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣最新交通事故統計資料顯示，今年5月A1類車禍死亡人數達14人，已連續4個月呈現上升趨勢，顯示交通風險持續升溫，且較去年同期增加11人，事故型態以「自撞」為主，占比高達50%，無照駕駛比例也達50%，65歲以上「高齡者」占死亡人數36%，顯示「無照上路」與「高齡風險」已成為當前道路交通安全管理的兩大關鍵挑戰。縣長周春米特別在屏縣道安聯席會報中，要求相關單位全面強化道路安全防制作為。

屏東縣府交通旅遊處表示，目前已針對不同用路族群，推動全面性的交通安全宣導。對於高齡者部分，除持續安排「路老師」深入社區下鄉宣導、發送危險路口簡訊外， 也為加強長者夜間安全發送反光背心，提高長者夜間能見度與行走安全及推動高齡換照。針對機車族群，則特別強調「安全駕駛藥注意、不闖紅燈、不超速、勿疲勞駕駛」等安全守則，期盼透過多面向、分齡化策略，打造更安全的交通環境。

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此外，為強化執法防制，警察局也同步啟動大型車違規專案稽查，重點項目包含超速、違規變換車道、闖紅燈、不依標誌標線行駛、車體結構變更、貨物未妥善固定，以及酒駕與疲勞駕駛等。統計顯示，今年1至5月間，大型貨車主責事故共發生73件，造成2人死亡、86人受傷，雖較去年同期事故件數、死亡及受傷人數均下降，顯見執法已有成效，但仍須防患未然。警方提醒，民眾行車時應遠離大型車內輪差與視野死角，切勿於其轉彎時強行超車或緊鄰行駛，以策安全。

縣府再次提醒，下月（7月）將針對「路口未停讓」加強執法，呼籲駕駛人行經無號誌或閃光號誌路口時，應主動減速並禮讓幹道車輛，轉彎時也應隨時留意周邊行人與車流狀況。更多交通安全資訊與宣導內容，可關注「屏東go交通－屏東縣政府交通旅遊處」粉絲專頁。

屏東縣長周春米於道安聯席會報中，要求相關單位全面強化道路安全防制作為。（屏東縣政府提供）

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