新北未串接「聽見AED」 陳世軒：三峽車禍志願救助者未收到推播

新北市議會今日進行市政總質詢，侯友宜針對議員質詢提出相關回應。（記者黃子暘攝）

2025/06/25 14:48

〔記者黃子暘／新北報導〕急救黃金時間分秒必爭，新北市議員陳世軒今（25）日在總質詢中指出，民間APP「聽見AED」可即時通知周遭具急救能力的志願者前往現場急救，但新北註冊人數僅佔全國3.5％，2023年9月至今年5月，新北推播竟是0件，呼籲市府將「聽見AED」與中央開發的「急救先鋒」串接，並加強改善公共場所AED設置標示，可納入智慧警報系統，當急救事件發生時，便可迅速找到AED。

陳世軒指出，三峽區5月4死11傷車禍事故第一時間，新北未有效串接「聽見AED」急救APP，使事發地周邊使用者未收到急救推播，志願者更埋怨「新北真的幾乎不推播」；現行常見的救護推播平台APP除「聽見AED」，還有消防署開發的「急救先鋒」，二者整合具證照的醫護人員、志工、熱心民眾，可於事發第一時間支援，但新北應用、推播都落後，據市府統計，2023年9月到今年5月，全市808件公共場所OHCA案，「急救先鋒」僅推播174件，推播率僅21.5%，而新北未介接「聽見AED」，播件數則是零，註冊數也只佔全國3.5％。

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比較其他縣市，陳世軒說，台中市「聽見AED」推播數從去年9月至今高達2萬6000多件、南投縣9700件，反映出市府在推廣宣傳上的積極度不足，但新北市並非沒有AED設備和志願者，呼籲市府應主動建置與推動全民急救系統。

陳世軒建議，市府應切實串接官方、民間急救APP，強化推播串接與推播率，並盤點公開AED設置地點，設置可公開查詢地圖，強制設於一般民眾可全天候取得之處，避免商家打烊等因素導致設備無法被即時取用，此外，市府也應導入AED智慧化警報器，當事故發生時，讓設備主動發出聲光提示，引導施救者快速取得設備，市府也應與民間團體合作推動全民急救教育，也可提出「新北救護推播強化計畫」，設計合理的註冊人數、使用頻率、受訓人次等目標作為其他縣市楷模，爭取中央立法支持。

侯友宜、消防局長陳崇岳說，將會加強連線，公私協力多多益善，市府全力推動；針對OCHA出院比例，根據美國西雅圖標準，新北市是11.68％，高於許多美國城市的平均數，侯友宜要求提升到12％，消防局將全力提升，在急救人力方面，新北義消訓練也含有防災士項目，盡可能提升急救能力。

陳世軒強調，人命關天的搶救時間分秒都珍貴，新北既為全國人口最多的城市，也有具急救專業技術民眾自願協助，市府應加強公私合力；此外，他也關心國家運輸安全調查委員會對三峽車禍的初步報告是否已出爐？交通局長鍾鳴時表示，尚未收到初期報告。

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