男子酒後在派出所罵警「硬不起來」 侮辱公務員被判刑5月

基隆地院審結，依法判處沈男有期徒刑5月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

2025/06/25 14:03

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市沈姓男子1月3日凌晨酒後，竟在東光路派出所內辱罵正在值班台執勤的林姓巡佐，被制止後，沈男竟辱罵對方是「地方流氓」等語，被逮捕上銬。不料，沈男變本加厲，罵三字經、還對林員辱罵「xx硬不起來」，最終被依侮辱公務員等罪移送法辦。基隆地院審結，判處沈男有期徒刑5月，得易科罰金。

檢警調查，沈男2023年間因違反醫療法，被判處有期徒刑2月確定，卻不思悔改，案發當時對著在值班台值勤的林姓巡佐進行言語攻擊。林員好言相勸後，沈男仍不願「罷嘴」，反而得寸進尺，遭到警方逮捕上銬。

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沒想到，沈男竟越罵越起勁，甚至連三字經、「禿頭」、「硬不起來」等人身攻擊言語全都出爐，被警方送辦。

檢察官偵訊後，認為沈男涉犯侮辱公務員等罪，且已坦承犯行，依法將他起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官認為，沈男已有曾因相同素行遭判刑確定，卻又未能控制其言行，在公務員依法執行職務時，以不雅字眼辱罵，已損及公務員執行職務的尊嚴及國家公權力行使。考量他已承認犯行，且家庭經濟等狀況，判處有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。

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