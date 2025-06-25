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    台東強國街民宅大火2死命案 女房客租屋糾紛縱火檢提公訴

    台東市強國街一處租屋民宅4月初發生火警，2房客逃生不及嗆傷死亡；台東地檢署偵查終結，將疑似縱火的林姓女租客起訴，法院裁定續押，將由國民法官法庭審理。（中央社資料照）

    台東市強國街一處租屋民宅4月初發生火警，2房客逃生不及嗆傷死亡；台東地檢署偵查終結，將疑似縱火的林姓女租客起訴，法院裁定續押，將由國民法官法庭審理。（中央社資料照）

    2025/06/25 14:26

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東市強國街一處租屋民宅4月初發生火警，2房客逃生不及嗆傷死亡；台東地檢署偵查終結，將疑似縱火的林姓女租客起訴，法院裁定續押，將由國民法官法庭審理。

    台東市強國街一處出租民宅，4月8日晚從1樓竄出火舌，消防人員雖然及時撲滅火勢，但濃煙竄上2樓，住在2樓的葉姓房客嗆傷送醫不治；警消人員於2日後清理火場和租客名單，又在2樓發現已死亡的顏姓女房客。由於先前林姓嫌犯即與房東、房客有糾紛，加上有目擊者見其匆忙騎車離去不久即發生大火，警方不久即將其帶回偵訊。

    後由檢察官蘇烱峯指揮警方偵辦並提起公訴。檢方表示，被告林女因租屋與生活習慣等糾紛，心懷不滿，於今年4月8日晚間，放火燒燬其租屋處，致使租屋在此之2名被害人死亡，經檢察官向法院聲請羈押與延長羈押均獲准。

    6月18日偵查終結，檢方表示，認被告所為，係犯刑法第173條第1項之放火燒燬現供人使用住宅及第271條第1項之殺人等罪嫌，依刑事訴訟法第251條及國民法官法第43條第1項之規定提起公訴。檢察官於移審法庭中蒞庭陳述意見，並建請接續於審判中羈押被告，經法院評議後裁定羈押。

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