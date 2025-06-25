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    比你爸還兇！暑假出遊高峰將屆 台中警狠抓破千件少年無照駕駛

    暑假高峰將至，青少年無照騎車出遊風險升高。（警方提供）

    暑假高峰將至，青少年無照騎車出遊風險升高。（警方提供）

    2025/06/25 13:54

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局統計今年1月1日至6月20日，共取締未滿18歲無照駕駛達1005件，且青少年因無照駕駛導致交通事故達204件，與去年同期321件事故、2人死亡相比，事故數整整減少117件，下降36.4%，死亡人數也歸零，成效雖明顯，但暑假高峰將至，青少年無照騎車遊玩風險升高，警方也將加強取締因應。

    隨著暑期腳步逼近，青少年相約騎乘機車出遊、夜間出門的機會大增，市警局交通大隊表示，為杜絕無照駕駛與危險駕駛行為導致憾事發生，將針對青少年常聚集夜市、商圈、公園及事故多發路段展開強力執法，而此次重點項目包含無照駕駛、闖紅燈、逆向、未戴安全帽、超速與飆車競速等嚴重違規。

    警方同時會配合環保與監理單位，加強取締改裝車與噪音車輛，兼顧民眾安寧與交通安全，而依《道路交通管理處罰條例》規定，無照駕駛處駕駛人6000元至2萬4000元罰鍰，並當場禁止其行駛；5年內累犯者，處最高2萬4000元罰鍰；未滿18歲無照駕駛人及其法定代理人或監護人，須同時施以道路交通安全講習。

    如車輛所有人允許無照者駕駛其車輛，吊扣其汽車牌照1至6個月，家長亦肩負家庭教育責任，須教導未成年子女正確法治觀念，防範交通事故，共同維護道路交通安全。

    交大表示，市警局與教育局持續透過橫向網絡聯繫，每月定期提供未滿18歲無照駕駛清冊，由教育局查詢學籍系統掌握學生學籍，通知校方及家長續行訪談及輔導作為，落實通報機制，執法取締與教育宣導並重，杜絕青少年無照駕駛交通違規。

    警方呼籲暑假期間騎乘機車、電動自行車、自行車等交通工具，務必遵守道路交通安全規則，具有防禦駕駛觀念，以保障自身及用路人通行安全。

    警方針對青少年無照駕駛將加強取締。（警方提供）

    警方針對青少年無照駕駛將加強取締。（警方提供）

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