台11線富岡段自小客自撞路燈 2歲女童拋飛被側傾車體夾住

女童此時未有反應，頂多腳部抽動。（記者劉人瑋攝）

2025/06/25 13:33

〔記者劉人瑋／台東報導〕台11線富岡段今11時發生一起自小客車禍，李姓駕駛疑因精神不濟逆向自撞路燈，後座2歲女童被拋飛出駕駛座窗口時，卻被側傾車體夾住、急哭女童父親，所幸救難人員趕到、拉高車輛並救出大哭的女童。救難人員全程安撫著喊著要爸爸的女童，所幸車禍初步看來未造成重大傷亡。

據李姓駕駛表示，自己載著4歲、2歲女兒經過事發地時，因精神不濟才逆向自撞南下方向路燈。救難人員到場後，發現自小客側傾、左側入溝，李男與4歲兒已自行脫困，唯2歲女兒卻半身卡在駕駛座車窗，上半身朝下、壓在坡壁上毫無反應。

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多人雙手從救援到安撫都未離開女童瘦小的身體。李男見女兒狀況不明，就算在救護車上也是對女兒方向大喊急哭。在以吊臂拉高車體後，臉被壓在地面、沾得一身泥的2歲女童終於可以大口呼吸、放聲大哭，義消見到也稍鬆口氣:「還哭得出來就是好事，當時實在太危急，還以為被壓到沒呼吸了」

清醒後的女童除了飽受疼痛和驚恐，突見到十餘名陌生人圍著自己也是哇哇大哭，救難人員一邊救她還需一邊安撫女童，待到救護車上，3名救護人員一同幫女童拭淨臉上污漬並檢傷、輕聲安撫「別怕，爸爸就在前面」。一樣嚇得一臉茫然的4歲姊姊也才跟著安撫妹妹。初步未在女童身上發現明顯傷勢，3人目前已後送、進一步檢查中，肇事原因仍待警方進一步釐清。

眾手分工檢傷、擦拭。（記者劉人瑋攝）

女童救出時大哭。（記者劉人瑋攝）

肇事父親急哭。（記者劉人瑋攝）

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