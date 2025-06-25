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    男子屏東火車站遭街友毆打 怪罪周春米沒處理好衝縣長室罵三字經

    屏東火車站區域有不少街友（記者葉永騫攝）

    屏東火車站區域有不少街友（記者葉永騫攝）

    2025/06/25 13:21

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東一名趙姓男子23日在屏東火車站的超商與街友發生糾紛遭到毆打，24日到屏東縣政府痛罵縣長周春米沒有處理好街友問題，警方將趙男帶回安撫後，針對傷害部分對趙男做筆錄，將依法偵辦，對於火車站的街友也將造冊、關懷及輔導。

    警方表示，這名趙姓男子23日晚上7點多在屏東火車站的萊爾富超商與街友發生爭執發生打架事件，趙男因為不滿被街友毆打，竟怪罪縣長沒有處理好街友問題，跑到縣政府縣長室大聲喧嘩，並且大罵三字經還開臉書直播，屏東警分局建國派出所獲報將趙男帶回派出所安撫，雖然趙男公然罵縣長三字經，但因為公然侮辱罪為告訴仍論，在當事人縣長未提告訴下，只能請趙男持驗傷單前往鐵路警察局向街友提出傷害告訴，並由鐵路警察局屏東派出所依法受理。

    屏東派出所副所長伍恆毅說，將加強屏東火車站的站區加強見警率及安全維護勤務，落實街友造冊及關懷和輔導，強化預防性治安問題。

    當地民眾指出，屏東火車站本來就有不少街友聚集，雖然造成不少民眾的困擾，但罕見有攻擊事件發生，為何毆打民眾恐怕另有原因。

    街友在屏東火車站下方的高架橋休息。（記者葉永騫攝）

    街友在屏東火車站下方的高架橋休息。（記者葉永騫攝）

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