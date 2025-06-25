澎湖縣政府警察局贈車交車典禮 各界嘉賓雲集

民間捐贈新機車，交給澎湖縣警察局基層派出所使用。（記者劉禹慶攝）

2025/06/25 13:00

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府警察局今（25）日舉行購車及民間贈車交車典禮，政府與民間攜手提升執勤量能。在議長陳毓仁牽線下，和易國際實業有限公司慷慨捐贈高性能警用機車12部，以增進第一線員警巡邏、交通執法與緊急應變等勤務機動力及效率，展現企業對公共安全的高度重視與實際支持。

今日在警察局前廣場舉行捐贈儀式，縣長陳光復、縣議會議長陳毓仁、和易國際實業有限公司執行長、山葉機車北區聯誼會會長與多位各級民意代表及地方仕紳都出席共襄盛舉，場面溫馨隆重。

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典禮開場先由縣長陳光復頒發「新購車輛象徵鑰匙立牌」予警察局長林温柔，象徵車輛正式交接。陳光復表示，警察是守護治安的第一線人員，強化裝備即是對員警最大的支持；此次和易公司捐贈的高性能山葉機車，性能優異、操控靈活，極為符合實務勤務需求，對強化巡邏能量與提升執勤安全助益良多。

隨後，由澎湖縣議長陳毓仁與警察局長林温柔代表警察局，接受和易國際實業有限公司捐贈12部高性能警用機車，並由執行長致贈象徵性鑰匙立牌，象徵企業與警政攜手守護社會安全。陳毓仁表示，透過自己牽線，和易公司落實企業社會責任，此次捐贈對提升澎湖整體公共安全具有實質貢獻。

局長林温柔則表示，受贈機車將配發各派出所及基層單位，強化交通執法、防竊巡邏與勤務支援效能，感謝企業對警察工作的支持，也期盼未來持續深化警民合作，共創幸福安全的菊島環境。

澎湖縣長陳光復將新車鑰匙立牌，交給警察局長林溫柔。（記者劉禹慶攝）

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