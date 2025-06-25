關最久死囚陳憶隆以「唯一死刑違憲」聲請再審 高院裁定駁回

死刑犯陳憶隆至今已25年未執行死刑槍決，是我國關最久未執行的死囚，他以「唯一死刑違憲」為由聲請再審，遭高院裁定駁回。（記者楊國文攝）

2025/06/25 13:15

〔記者楊國文／台北報導〕涉犯強擄黃姓建商並撕票棄屍的死囚陳憶隆，未執行槍決已25年之久，是關最久未執行的死囚，陳憶隆以去年憲法法庭死刑釋憲的判決結果，主張當時確定判決所適用的死刑為唯一法定刑，已宣告違憲，並賦予他「特別救濟」請求權，向高等法院聲請再審；高等法院認為，憲法法庭已諭知得請求檢察總長提起非常上訴，檢察總長亦得依職權提起非常上訴，陳的再審聲請不合法，裁定駁回，可抗告。

檢方起訴指控，1995年，徐自強與陳憶隆、黃春棋，擄走黃姓建商後，押到新北市汐止山區殺害後棄屍，黃、陳均於2000年4月27日被判決死刑確定，至今已有25年尚未執行死刑槍決；同案被告徐自強經更九審以罪證不足改判無罪，最高法院維持無罪判決定讞。

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陳憶隆聲請再審主張，憲法法庭去年的「憲法法庭113年度憲判字第8號判決」原確定判決所適用的法律，以死刑為唯一之法定刑，宣告違憲，向高等法院聲請再審。

高院認為，憲法法庭判決諭知，陳得請求檢察總長提起非常上訴，檢察總長亦得依職權提起非常上訴，陳聲請再審所執理由，純係其個人對於法律適用的誤解，而與刑事訴訟法的再審聲請要件不符，因此裁定駁回。

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