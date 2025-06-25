涉貪6616萬！前警官林明佐交保後一度命危 中檢不提抗告

被控貪污6616萬餘元的前台中市警局刑警大隊長林明佐14日住院，醫院一度發出病危通知，中檢對於他交保不提抗告。（家屬提供）

2025/06/25 12:22

〔記者張瑞楨／台中報導〕被台中地檢署起訴指控，涉嫌當九州博弈集團「內鬼」，貪污6616萬餘元的前刑事警察局警政監、前台中市警局刑警大隊長林明佐，台中地院本月11日以罹患惡性腫瘤等理由，裁定1500萬元交保，林明佐於13日具保離開看守所，14日因病情惡化而緊急住院，醫院一度發出病危通知，台中地檢署是否提出抗告？中檢今天表示，林確實患病，「非保外治療顯難痊癒」，對他交保一事，不提抗告。

台中地檢署去年5月搜索並聲請羈押林明佐獲准，去年8月起訴指控他，涉嫌當九州博弈集團「內鬼」，貪污6616萬餘元，林明佐從去年9月起，多次以自己罹患腰薦椎脊髓內許旺氏細胞瘤，壓迫神經導致下肢麻痺無力，需仰賴輪椅移動，甚至大小便失禁，生活無法自理等理由聲請交保，今年3月台中地院雖一度裁定他1200萬元具保，但台中地檢署抗告成功，僅約半個月，台中地院於4月15日裁定再度羈押，直到台中地院於本月11日，裁定1500萬元交保後，林於13日具保離開台中看守所。

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不料，林交保僅約半天，14日因臀部潰爛褥瘡，已感染嚴重，又有敗血症、畏寒嗜睡、血壓持續降低、白血球飆高等症狀，醫院輸血輸液並發出病危通知，經治療後才趨於穩定。

針對林明佐交保，是否提出抗告，中檢今天（25日）表示不提抗告，並列出5項不抗告的理由：

1、經檢察官調取卷證，審核台北榮民總醫院出具之診斷證明書暨函文、法務部矯正署台中看守所公函等資料，足認被告林明佐確有因罹患疾病非保外治療顯難痊癒之情。

2、法院裁定內容除諭知相當金額之保證金以外，輔以科技設備監控、限制出境出海，並命被告需定時至警分局報到等配套措施，確有平衡考量人權保障及公共利益之維護。

3、被告具保離所後因病情惡化旋於114年6月14日入義大醫療財團法人義大醫院急診，安排手術治療及收治加護病房等情，此有被告陳報法院之義大醫院診斷證明書可供審酌。

4、被告遵守臺北榮民總醫院醫療意見，於114年6月17日如期至竹北治療中心進行硼中子捕獲治療後返回義大醫院，並已預計下次治療時程，此有公務電話記錄可資佐證。

5、綜上所述，經檢察官審慎考量，認為法院本次裁定內容並無違法、不當。後續被告病情如有變化，檢察官仍將適時建請法院提升科技設備監控之強度，並重新審酌羈押之必要性。

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