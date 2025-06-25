彰化婦人二度受騙 車手竟是瘖啞人士

警方在餐廳內當場查獲瘖啞車手，對方全程沉默不語，神情緊張。（警方提供）

2025/06/25 12:29

〔記者張聰秋／彰化報導〕可惡到極點！彰化警方日前成功攔阻一起假冒軍醫的詐騙案，讓人震驚的是，詐騙集團竟找來2名瘖啞人士當車手，企圖規避查緝，所幸民生派出所員警及時識破，當場逮人，成功守住民眾財產。全案已移送彰化地檢署偵辦。

71歲的陳姓婦人今年5月曾接到高雄警方通知，得知曾與她面交的車手已自首，警方並提醒她儘速報案。儘管早有受騙經驗，陳婦卻仍深信網路上一名自稱「軍醫」的男子，兩人透過LINE聯繫數月，對方謊稱受困海外、急需用錢，並表示會安排「將軍」與「代理人」接洽取款。

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陳婦不疑有詐，依約準備在6月22日下午2點多，於彰化火車站旁廁所交付7萬1000元。她的兒子察覺不對勁，趕緊向警方求助，警方隨即部署警力，並將面交地點改至附近餐廳。

當天下午3點多，2名車手依約現身，員警在交付瞬間上前盤查。起初以為是年輕車手，卻發現兩人皆為年過半百的婦女，沉默不語、神情緊張，無法正常對話。警方當場比手畫腳溝通後，驚覺她們竟是瘖啞人士，讓現場一度陷入靜默。

為釐清案情，警方請來彰化縣政府的手語老師協助，經翻譯得知，她們僅是依訊息指示前來取款，對整起詐騙背後的運作毫不知情。警方初步研判，詐騙集團刻意利用身障人士擔任車手，想以此規避法律責任，降低被查獲風險，手法極為惡劣。

民生派出所表示，2名車手已依法移送偵辦，詐騙集團利用弱勢族群犯案，手段泯滅人性，呼籲民眾提高警覺，勿輕信網路交友話術，遇有可疑狀況，請立即撥打165反詐專線或向派出所求助。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

2名年過半百的女車手現身面交，警方趁交款瞬間展開攔查行動。（警方提供）

2名女車手坐在餐廳角落未發一語，員警透過肢體語言察覺異狀。（警方提供）

警方埋伏在餐廳，準備逮人。（警方提供）

警方當場擷取雙方手機賴對話內容。（警方提供）

詐騙集團在賴上指示受害人到彰化火車站附近交款。（警方提供）

詐騙對話內容曝光，自稱「軍醫」的人要求受害婦人轉交7萬1000元。（警方提供）

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