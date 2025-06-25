成大碩士男嗆殺同學、教授上世界頭條 判刑曝光且須遠離學校

畢業於成大某系研究所的王姓碩士男，傳訊嗆要殺害同學與教授，台南地院審認他罹患精神疾病、依恐嚇公眾罪判他10月徒刑、緩刑3年。（記者王俊忠攝）

2025/06/25 11:47

〔記者王俊忠／台南報導〕在成功大學某系研究所畢業取得碩士的王姓男子，涉因在學期間對同學、教授、行政人員心生不滿，竟傳訊息給系辦人員說要殺害某兩人，真的會動手，還要讓這事上世界頭條。校方得知後報警於今年2月17日下午在新竹逮獲王嫌，檢方用預備殺人等罪起訴王男；台南地院今依恐嚇公眾罪判10月徒刑、緩刑3年，緩刑期內保護管束並支付10萬元給公庫。

法官並諭知王男（收押後已交保、罹患精神疾病）在緩刑期間應遵守下述事項：1、就其罹患身心疾病遵醫囑定期前往醫療院所就診並服用藥物；2、遠離成功大學所有校區500公尺，且不得對成大所有師生（含畢業校友）、在職人員之身體或財產實施危害、恐嚇、騷擾、跟蹤等不法侵害及主動接觸之行為。

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檢警調查，王男涉於2025年2月16日下午，以臉書訊息傳訊給成功大學某系系辦人員，內容提到某兩人真的會死，此事已成定案，不會改變，他們一定會有人承擔5年前之事，真的要動手了，希望可以殺掉正確的人，但若沒辦法、殺掉的是錯誤的人，他們會被當替死鬼。

王男告訴系辦人員說「我現在會去動手，明天也會，後天也是，一直持續，要避難學生要趁早，我現在很衝動，那兩人還有機會離開，等我動手時就沒機會了，其他外籍生也都會死，還有所有教授跟學生，通報只能拖延」。

王男並說，妳可以先疏散人，他換系而已，把仇人交出來可以一勞永逸，這次會上世界頭條，世界會記得5年前之事，希望世界記得他，除了妳以外的人都是他的目標，還有所有教授跟學生，除了妳以外的人都會死，他在準備了！

王男還對系辦人員說，他快到學校了，這是第一波，看到你們警衛有動作了，他明天再來，如某人敢來上課，會在同學面前殺死某人，今天人有疏散，警衛有動作，他每天會在某系館頂樓用望遠鏡觀察，等到有一天校安中心沒反應，會直接殺進去，他人只要沒死，就不會停等語。

成大系辦人員即通報學校校安中心及報警處理，警方於2月17日下午在新竹市某地逮獲王嫌，並搜索其隨身攜帶的背包中查扣卡巴刀、水果刀各1把。檢方起訴認為王男涉預備殺人與恐嚇罪嫌；但法官審認王男構成恐嚇公眾罪，並未認定犯預備殺人罪，此案還可上訴。

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